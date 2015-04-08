"Киевпастранс" просит пассажиров жаловаться на грязь и хамство

Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно сообщению, проект носит опросный характер и направлен на повышение качества предоставления транспортных услуг и касается исключительно работы автобусов, трамваев и троллейбусов коммунального предприятия «Киевпастранс».

Пассажирам предлагают жаловаться на недостатки в работе общественного транспорта, как например: грязь в салоне и снаружи транспортного средства, грубость со стороны водителей или кондукторов, отсутствие стандартных маршрутных указателей, поврежденные сиденья, неисправность освещения или компостера, невыдача билетов и тому подобное.

Читайте такжеВ Киеве запустили онлайн-сервис для отслеживания движения маршрутокИнформацию о недостатках просят присылать по телефону +38 050 332 01 23 звонком или смс-сообщением и по электронному адресу: monitoring@kpt.kiev.ua.

При предоставлении информации необходимо обязательно указать дату и время обнаружения недостатка, № маршрута, вид транспорта, бортовой или государственный номер подвижной единицы и сам недостаток.

"Устранение недостатков в работе наземного общественного транспорта будет выполняться в сжатые сроки, но будет зависеть от сложности и трудоемкости технологического процесса", - сказано в сообщении.