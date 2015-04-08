"Киевпастранс" просит пассажиров жаловаться на грязь и хамство

10:21, 08 апреля 2015
Киев
1908

С 7 апреля 2015 года КП «Киевпастранс» внедряет проект-опрос «Пассажирский контроль», целью которого является организация контроля за оказанием услуг по перевозке пассажиров общественным наземным транспортом.

Пассажиров просят жаловаться на некачественную работу общественного транспорта

Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно сообщению, проект носит опросный характер и направлен на повышение качества предоставления транспортных услуг и касается исключительно работы автобусов, трамваев и троллейбусов коммунального предприятия «Киевпастранс».

Пассажирам предлагают жаловаться на недостатки в работе общественного транспорта, как например: грязь в салоне и снаружи транспортного средства, грубость со стороны водителей или кондукторов, отсутствие стандартных маршрутных указателей, поврежденные сиденья, неисправность освещения или компостера, невыдача билетов и тому подобное.

Читайте такжеВ Киеве запустили онлайн-сервис для отслеживания движения маршрутокИнформацию о недостатках просят присылать по телефону +38 050 332 01 23 звонком или смс-сообщением и по электронному адресу: monitoring@kpt.kiev.ua.

При предоставлении информации необходимо обязательно указать дату и время обнаружения недостатка, № маршрута, вид транспорта, бортовой или государственный номер подвижной единицы и сам недостаток.

"Устранение недостатков в работе наземного общественного транспорта будет выполняться в сжатые сроки, но будет зависеть от сложности и трудоемкости технологического процесса", - сказано в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter