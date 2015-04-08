На Пасху столичное метро будет работать дольше

В Киеве в ночь на 12 апреля метро будет работать на час дольше и откроется на Пасху на час раньше.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

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В частности, как говорится в сообщении, «в ночь с 11 на 12 апреля 2015 года работу метрополитена продлят на один час».

Кроме того, 12 апреля станции киевского метрополитена откроются для пассажиров на один час раньше, сообщили в КГГА.