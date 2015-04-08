Сегодня в столице завершился отопительный сезон

Соответствующее распоряжение подписал и.о. городского головы Игорь Никонов.

"Завершить отопительный сезон жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры города с 8 апреля", - говорится в тексте документа.

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Отключение тепла в школах, детсадах и больницах будет проводиться по письменным заявкам руководства, пишет Украинская Правда. Киев.

Как известно, ранее заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что отопление в Киеве могут отключить, когда средняя температура в течение трех дней не будет падать ниже +8 градусов.

8 апреля ночная температура составляла 0-2 градуса тепла, днем прогнозируется +10-12 градусов. С 11 апреля ожидается потепление: ночью - до +5-7 градусов, днем до +17-19.