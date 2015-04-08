В сети появился ролик о тестировании будущих столичных полицейских (видео)

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В ролике изображается, как кандидаты подтягиваются, отжимаются, а также бегают наперегонки. При этом, среди кандидатов в полицейские немало девушек.

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Сообщается, что тестирование прошли 33 тысячи киевлян, однако только 2 тысячи станут "новым поколением" полиции в Киеве.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал появление новых патрульных полицейских на улицах Киева уже за два месяца.