В Киеве стремительно разрушается Мариинский дворец: осыпается штукатурка и рушатся балконы

Памятник архитектуры, церемониальная резиденция Президента Украины Мариинский дворец, который находится в центре Киева, может рухнуть из-за остановленных реставрационных работ.

Об этом "Сегодня" рассказал главный архитектор ДП "Проектное бюро" ДУСи Станислав Адаменко.

"Из-за кризиса в Украине максимально сократили финансирование капстроительства. И, к сожалению, Мариинский дворец попал в этот список. После того, как утвердили бюджет, госуправление делами (ДУСя) обратилось в Минфин с просьбой выделить деньги на реставрацию. Там пообещали, что после перерасчета бюджета с учетом инфляции деньги выделят. Но опять "забыли". Поэтому мы были вынуждены приостановить все работы. Но еще одну строительную паузу Мариинский дворец не переживет!", - заявил он.

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Сейчас же памятник архитектуры стремительно разрушается: отсыревают стены, осыпается штукатурка, с внешней стороны здания отваливаются кирпичные блоки и элементы барельефа.

Издание отмечает, что реставрация дворца началась в далеком 2007 году. Но за все это время работы велись всего около 2,5 года. По словам архитекторов, во время прокладки инженерных коммуникаций была нарушена целостность здания. А когда пришел черед восстанавливать, закончились деньги, поэтому сегодня дворец крайне чувствителен к атмосферным осадкам.

"Боюсь, из-за ценовых изменений на рынке стройматериалов сейчас эта сумма перешагнет миллиард. Как только нам возобновят финансирование, мы за год-полтора сможем завершить все работы", — уверяет Адаменко. Для введения в эксплуатацию первой очереди дворца в 2015 году необходимо 300 млн.

Архитектор рассказал, что под зданием уже укрепили фундамент, для чего по периметру забурили мощные буронабивные сваи. Под фундамент завели специальные перемычки, которые усилили устойчивость здания. Это позволило подкопаться под дворец и соорудить там огромный подвал.

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"Мы приспосабливаем старое здание под современные нужды. Если это музей, то он должен иметь определенный микроклимат, а для этого нужно задействовать спецтехнологию подогрева воздуха, кондиционирования, вентиляции. Все необходимое оборудование будет размещено в подвалах", — объясняет он.

По словам Адаменко, выполнены строительные работы по левому флигелю дворца, а правый флигель полностью подготовлен к отделке. Поэтому при наличии финансирования строители обещают уже к концу 2015 года закончить работы в зале для награждений, в пресс-центре и телерадиостудии.

"Если там закипит жизнь, будут проводиться официальные приемы при участии президента, нам кажется, возникнет интерес и к остальной части здания", — говорит Адаменко.

Уникальный паркет дворца за время ремонта износился настолько, что уже не подлежит циклевке. В то же время всю мебель из дворца распределили по киевским музеям. Они находятся не в хранилищах, а выставлены как часть экспозиций.

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Архитекторы планируют закупить стилизированные под общее убранство люстры и увеличить задний двор дворца за счет Мариинского парка - там планируют высадить зеленую лужайку, как перед Белым домом в США, и возвести фонтан.

Справка

Мариинский дворец был заложен в Царском саду (ныне — Мариинский) по приказу императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году. Дворец был возведен к 1752 году. Но заказчица посетить дворец не успела: первой царской особой, остановившейся в дворце, стала Екатерина II, посетившая Киев в 1787 году. Здесь она принимала венесуэльского политика Франсиско Миранду.