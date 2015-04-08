В одном из районов Киева хотят объявить ЧС местного значения из-за прорыва коллектора (фото)

Вследствие аварии в дорожном покрытии по адресу улица Голосеевская, 57, образовался провал диаметром 5 метров и глубиной около 3, сообщает сайт Киевводоканала.

Восстановление нормального функционирования коллектора является первоочередной задачей, отметили в пресс-службе, добавив, что в связи с социальной значимостью аварии ей будет присвоен уровень чрезвычайной ситуации местного значения.

Предварительная причина повреждения - газовая коррозия трубопровода, который был проложен еще в 1968 году.

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По предварительным данным, ориентировочный срок аварийно-восстановительных работ - 2 месяца с момента выделения средств на ликвидацию повреждения. Стоимость проведения восстановительных работ в настоящее время устанавливается, сказано в сообщении.