Япония выделит 108 миллиардов иен на реконструкцию Бортнической станции - "Киевводоканал"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время круглого стола в Киеве председатель правления - генеральный директор ПАО «Киевводоканал» Андрей Билык, ссылаясь на только что полученную от посольства Японии информацию.

Билык напомнил, что «Киевводоканал» последние два года сотрудничает с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) по подготовке проекта реконструкции БСА и привлечению средств для финансирования предстоящей модернизации.

«Есть оперативная информация от посольства Японии о заключении так называемого pledge, нашим языком «поручительства». Это официальное подтверждение намерений правительства Японии поддержать финансирование проекта реконструкции Бортнической станции аэрации в объеме 108 млрд японских иен. Этот выдающийся момент в подготовке данного проекта, фактически предшествует подписанию межправительственного кредитного соглашения», - заявил руководитель «Киевводоканала».

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По словам Билыка, этот кредит будет крупнейший в коммунальную отрасль на территории восточной Европы. «Мы приближаемся к реальному принятию решения, которое будет беспрецедентным в коммунальной отрасли Украины», - сказал он.

По его прогнозу, фактически от принятия и обнародования этого pledge до физического подписания соответствующего межправительственного кредитного соглашения пройдет не больше двух месяцев.

Билык заверил, что для потребителей на тарифах на водоснабжение и водоотведение этот кредит не отразится.

«На тарифах никоим образом он не отразится в ближайший период, поскольку финансовые условия являются уникальными, и десять лет кредитных каникул. То есть рост тарифов в связи с кредитными обязательствами компании нулевой», - заверил Билык.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта Кабинет министров Украины утвердил распоряжение об основных технико-экономических показателях откорректированного проекта реконструкции Бортнической станции аэрации (БСА). Утверждение показателей является одним из основных условий правительства Японии, касающихся предоставления кредитных средств под программу «Официальной помощи развитию» по условиям STEP на реализацию данного проекта.

Данное решение правительства закреплено подписанным протоколом между Минфином, Минрегионом, Минэкономики, «Киевводоканалом» и Японским агентством JICA. Согласно протоколу, кредитные средства в сумме 108 млрд иен будут получены на 40 лет под 0,1% годовых с льготным периодом 10 лет.

Справка УНИАН. Бортническая станция аэрации - единственные очистные сооружения сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков Киевской области. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также стоки промышленных предприятий.

БСА - сложный комплекс инженерных сооружений, оборудования и коммуникаций, предназначенный для полной биологической очистки сточных вод. Проектная мощность станции - 1,8 млн куб. м в сутки (проектная мощность каждого из трех блоков - 600 тыс. куб. м в сутки). Сейчас фактически поступает на очистку от 700 тыс. до 1 млн куб. м в сутки.