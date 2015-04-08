В центре Киева установили двухметровые писанки (фоторепортаж)

В столице на территории Национального заповедника "София Киевская" готовятся к открытию "IV Всеукраинского фестиваля писанок 2015".

На территории заповедника уже установили огромные двухметровые писанки, а также другие праздничные инсталляции, посвященные Пасхе.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля в 13.00 в Национальном заповеднике «София Киевская» состоится официальное открытие IV Всеукраинского фестиваля писанок 2015.

Гостей мероприятия будет встречать огромная светодиодная писанка рекордных размеров - 6 метров высотой. Загораться она будет на протяжении всего фестиваля ежедневно с 19.00. Впервые на фестивале представят три двухметровые люстры, сделанных из писанок, которые буду висеть на высоте 3-х метров.

У колокольни заповедника киевлянам и гостям города представят двадцать двухметровых писанок из разных областей Украины. Их распишут орнаментами региона-участника, с центральным образом «Богини-берегини».

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Также в рамках фестиваля состоятся конкурсы: «Народная писанка», «Региональная писанка», «Пасхальный кулич», конкурс рисунка «Праздник Пасхи».

IV Всеукраинский фестиваль писанок 2015 будет продолжаться до 19 апреля.