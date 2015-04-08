Архитекторы предлагают привлечь инвесторов к реставрации Мариинского дворца

Мариинский дворец в Киеве может превратиться в руины, если государство не выделит средств для завершения его реставрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сказала член авторского коллектива проекта “Реставрация Мариинского дворца”, главный архитектор НИИ “Укрпроектреставрация» Лариса Цеук.

«Мариинский дворец занимает особое место в архитектурном наследии Киева. Он украшает город на протяжении 260 лет. Мы очень надеемся, что совместными усилиями мы не допустим, чтобы этот дворец превратился в руины», - сказала она.

Как отметила Цеук, периодическая реставрация Мариинского дворца продолжается 8 лет.

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«Техническое состояние фасадов и интерьеров на сегодняшний день аварийные и ухудшается в геометрической прогрессии... Если сравнивать здание с организмом человека, то на сегодня усилен скелет человека, пересажено новое сердце - инженерный блок, но он не запущен. При этом тело, как и у человека в такой ситуации, умирает», - сказала она и подчеркнула, что для того, чтобы объект не разрушился окончательно, нужна поддержка государства, а также привлечение инвесторов. При этом она не смогла назвать, какая сумма нужна для того, чтобы завершить реставрацию дворца.

В свою очередь председатель секции исторических городов Украинского национального комитета Международного совета по охране памятников и исторических мест ICOMOS (UNESCO) Елена Олейник отметила, что как только реставрация дворца будет завершена, нужно сделать представление, чтобы он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Дворец, к сожалению, разрушается. Парк и припарковая территория находятся в полуразрушенном, изувеченном состоянии. Мы считаем, что те достижения и наработки, которые были сделаны в свое время нашими реставраторами, уникальны и они должны быть возвращены и в интерьеры дворца, и в его внешний вид. Кроме того, после завершения реставрации нужно делать представление о включении этого памятника в список всемирного наследия ЮНЕСКО», - сказала она.