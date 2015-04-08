В киевском парке им. Пушкина создадут центр детского творчества

17:11, 08 апреля 2015
Киев
794

Первый заместитель председателя КГГА отметил, что ко Дню Киева столичные власти запланировали обустроить парк им. А. Пушкина, парк «ДШК», а также частично парк «Нивки» и Труханов остров.

kievcity.gov.ua

Столичные парки должны стать удобными и безопасными зонами для отдыха киевлян и гостей столицы. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов во время выездного совещания по реализации проекта «Киевские парки», которая состоялась в парке им. А. Пушкина, сообщает пресс-служба КГГА.

«Ко Дню Киева мы запланировать обустроить парк им. А. Пушкина, парк «ДШК» (Дарницкого шелкового комбината) и частично парк «Нивки» и Труханов остров. Более того, уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в развитие этих парков», - сказал он.

Читайте такжеВ 23 парках Киева планируют установить Wi-Fi и камеры видеонаблюдения

В частности, по словам Никонова, на базе парка имени Пушкина планируется создать городской детский образовательно-культурный комплекс, а помещение дома культуры «Большевик» - реконструировать в центр детского творчества на основе проекта «Арт-пикник Славы Фроловой».

kievcity.gov.ua
kievcity.gov.ua

«В самом парке будут обустроены дорожки, общественные туалеты, освещение, парковочные площадки. Всего на эти работы из городского бюджета планируется потратить 1,2 млн грн», - отметил Никонов.

Первый заместитель председателя КГГА также добавил, что большую часть затрат на содержание парка возьмут на себя предприниматели, которые осуществляют деятельность на территории парка.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter