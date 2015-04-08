В киевском парке им. Пушкина создадут центр детского творчества

Столичные парки должны стать удобными и безопасными зонами для отдыха киевлян и гостей столицы. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов во время выездного совещания по реализации проекта «Киевские парки», которая состоялась в парке им. А. Пушкина, сообщает пресс-служба КГГА.

«Ко Дню Киева мы запланировать обустроить парк им. А. Пушкина, парк «ДШК» (Дарницкого шелкового комбината) и частично парк «Нивки» и Труханов остров. Более того, уже есть инвесторы, которые готовы вкладывать средства в развитие этих парков», - сказал он.

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В частности, по словам Никонова, на базе парка имени Пушкина планируется создать городской детский образовательно-культурный комплекс, а помещение дома культуры «Большевик» - реконструировать в центр детского творчества на основе проекта «Арт-пикник Славы Фроловой».

«В самом парке будут обустроены дорожки, общественные туалеты, освещение, парковочные площадки. Всего на эти работы из городского бюджета планируется потратить 1,2 млн грн», - отметил Никонов.

Первый заместитель председателя КГГА также добавил, что большую часть затрат на содержание парка возьмут на себя предприниматели, которые осуществляют деятельность на территории парка.