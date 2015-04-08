Кличко: к Пасхе Киев должен блестеть

В Киеве продолжаются ремонты и работы по благоустройству столицы к Пасхальным праздникам. По поручению Киевского городского председателя Виталия Кличко районные руководители, подразделения по благоустройству должны позаботиться, чтобы дороги, тротуары, дворы и скверы столицы были убранными и чистыми к Пасхе, сообщает официальный интернет-портал КГГА.

«Столичные улицы - не место для свалок. Они должны быть убраны как можно скорее. К Пасхе Киев должен блестеть», - отметил Кличко во время одной из инспекций столичных районов и улиц с участием глав райгосадминистраций Киева.

В районах столицы продолжаются субботники, в которых, кроме коммунальных служб, принимают участие немало неравнодушных киевлян. Также в парках и скверах Киева уже высадили полторы тысячи деревьев и более 4 тысяч декоративных кустов.

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Как отметили в КГГА, в марте было отремонтировано более 12 тыс. квадратных метров киевских дорог в восьми районах столицы. Ремонт продолжается на проспекте Григоренко, улицах Ахматовой, Амурской и многих других улицах столицы. Также ремонтируются мосты и путепроводы. В апреле запланировано отремонтировать еще более 20 тыс. квадратных метров столичных автодорог. На очереди улицы Газопроводная, Вискозная, Кржижановского, переулок Магнитогорский и другие.

Также в марте проведены ремонтные работы столичных хранилищ и укрытий по адресам: ул. Тростянецкая, 6г, ул. Полтавская, 12, ул. Владимирская, 51-А, ул. Приречная, 27, ул. Каштановая, 9, ул. Драйзера, 22.

В апреле планируется провести ремонтные работы и бюветов по адресам: ул. Лукьяновская, 13, ул. Кобзарская, 2, ул. Героев Днепра, 22-А, пр-т Правды, 4. Всего в апреле запланировано отремонтировать 12 столичных бюветов.

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Кроме того, городские власти вместе с общественностью приводят в порядок территорию Труханова острова, чтобы летом киевляне могли наслаждаться комфортным отдыхом на природе в центре столицы. Первый этап проекта обустройства Труханова острова будет реализован уже к концу мая.

«Киев должен быть комфортным, чистым и красивым городом, где приятно жить, работать и есть где отдохнуть вместе с семьей», - подчеркнул Кличко.