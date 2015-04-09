СМИ: в Киеве ночью сгорели два автомобиля, очевидцы сообщают о взрыве

Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на очевидцев.

По информации очевидцев, по адресу улица Курчатова, 6, произошел взрыв.

Читайте такжеВ Киеве сгорел очередной ресторан (фото, видео)"Огонь перекинулся на соседние автомобили. В общем сгорело две машины. Еще две успели погасить. Пожарные отреагировали быстро - после звонка через две минуты были на месте", - сообщил читатель сайта Сергей.

На одном из видео, которое было сделано уже утром, можно увидеть, как вокруг двух сгоревших автомобилей работает эксперт.