Сквер Небесной сотни в Киеве могут застроить гостинично-офисным комплексом - СМИ

"Пока мы создавали на месте существовавшей здесь 7 лет свалки сквер, прокуратура прокрутила классическую для себя схему – тихонечко проиграла все суды, без каких-либо сообщений", - цитирует координатора сообщества «Город-Сад» Евгению Кулебу муниципальная газета "Вечерний Киев".

Также она подчеркнула, что о судах, их результате, об апелляции активистов не уведомляли.

"В решении стоит, что мы не явились. Мы пару недель назад попросили депутата Киевсовета Рену Назарову разузнать, как там наше дело – и вот что оказалось. Сейчас дело в кассационном обжаловании". - рассказала Кулеба.

Заседание Киевского хозяйственного суда, где было принято решение об отказе в иске, вела суддя Пригунова А.Б., городскую прокуратуру представляла Лядецкая Л.В.

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Сквер, прилегающий к Михайловской площади, который так и назывался «Сквер по улице Михайловской» был без общественных слушаний по решению Киевсовета от 8 февраля 2007 года No 124/785 передан ООО «Укринвестресурс» для реконструкции и строительства отельно-офисного комлекса.

Аренда была оформлена на 10 лет 30 марта 2007 года участка в 0,5512 га, а уже 31 мая 2007 года между Киевсоветом и ООО «Укринвестресурс» был заключен договор купли-продажи участка в 0,2549 га.

Часть участка, входящий в состав Михайловской площади, расположен на территории историко-архитектурного заповедника «Стародавний Киев».

Также Кулеба отметила, что в случае строительства необходимо частично перекрывать Михайловскую площадь, поскольку на участок физически не может заехать крупногабаритная техника.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве открыли мемориальный знак героям Небесной сотни.