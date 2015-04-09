У Кличко заявили, что главы районов должны мгновенно реагировать на все нарушения благоустройства

«В первую очередь мы обращаем внимание на самые проблемные места, где нарушено благоустройство. Проверяем, как сработали сервисные службы столицы, коммунальщики и работники «Киевзеленстроя». Киев всегда был зеленым городом, и мы должны делать все, чтобы он таким и оставался», - сказал он.

В ходе объезда в Оболонском районе представители столичной власти осмотрели состояние платформы городской электрички на станции «Вышгородская», несанкционированную парковку, а также свалку, которая образовалось на Берковецком кладбище. После этого первый заместитель председателя КГГА провел итоговое совещание с главами районов столицы.

«Главы районов должны реагировать на все нарушения благоустройства в каждом районе столицы. В свою очередь, инспекторы по благоустройству должны мгновенно фиксировать нарушения и оперативно передавать информацию балансодержателям территории. Только тогда, когда мы все будем вовремя замечать проблемы и прилагать максимум усилий, чтобы их решить, будут видны результаты работы районной и городской власти», - подчеркнул он.