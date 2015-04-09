Митинг под КМДА собран за деньги - депутат Киевсовета

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает депутат Киевсовета Владислав Михайленко.

“Прямой репортаж с приплаченного митинга. Сегодня за деньги собирались в нескольких местах. Мы пришли к театру им. Франко на 10.30 и двинулись к мэрии. В целом, сгоняют 2-3 тысячи людей. Денег явно не жалеют”, - написал он непосредственно с места событий.

По словам Михайленко, люди держатся возле “старших”, поскольку боятся, что их могут “кинуть”.

“Практически все митингующие не знают идею митинга. Кто-то даже думает, что это акция в поддержку Кличко”, - написал Владислав Михайленко.

“Раздача денег запланирована на 14.00. Будем вызывать милицию для фиксации”, - добавил он. Также Михайленко опубликовал фотографии старших, которые составляли списки участников.

Ранее на своей странице в Facebook директор Департамента благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец также сообщал о сборе людей на митинг за деньги: “Сбор людей под очередной заказной митинг в Киеве происходит прямо сейчас около Главпочтампа и театра им.Ивана Франко. Выдавать обещают около 50-100 гривен в зависимости от того, какой куратор вам попадется, то есть еще могут кинуть….”, - написал он.