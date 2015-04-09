Этой ночью в Киеве сгорело 10 автомобилей (фото)

"События произошли на стоянках возле жилых домов в Деснянском районе Киева. В результате - 10 автомобилей сгорело полностью, еще 2 повреждены огнем частично", - передает Украинская правда со ссылкой на Главное управление МВД в Киеве.

Первое возгорание возникло в 3.30 на улице Курчатова. На придомовой территории загорелся автомобиль, из-за сильного ветра загорелись припаркованные рядом машины.

Два авто сгорели полностью, еще одно повреждено частично.

В 3.40 аналогичное происшествие произошло на улице Жукова. Там за несколько минут сгорело 6 транспортных средств, а еще один - частично.

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На местах работала следственно-оперативная группа Деснянского районного управления милиции.

Опрошенные правоохранителями свидетели сообщили, что сначала в обоих случаях из-под капота одного из припаркованных автомобилей появился дым, потом вспыхнуло пламя. Из-за того, что машины стояли близко друг к другу, соседние также загорелись.

Сведения о событии внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан. Проводится проверка.

В то же время, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сгорело 10 автомобилей, а не 12, как сообщала милиция.

"Вероятными причинами возникновения пожаров в Деснянском районе являются поджоги. Окончательные причины установит следствие", - отметили в ГСЧС.