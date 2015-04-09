Этой ночью в Киеве сгорело 10 автомобилей (фото)
В ночь на четверг, 9 апреля, в Киеве горели 10 автомобилей: 8 машин сгорели дотла, 2 повреждены огнем частично.
"События произошли на стоянках возле жилых домов в Деснянском районе Киева. В результате - 10 автомобилей сгорело полностью, еще 2 повреждены огнем частично", - передает Украинская правда со ссылкой на Главное управление МВД в Киеве.
Первое возгорание возникло в 3.30 на улице Курчатова. На придомовой территории загорелся автомобиль, из-за сильного ветра загорелись припаркованные рядом машины.
Два авто сгорели полностью, еще одно повреждено частично.
В 3.40 аналогичное происшествие произошло на улице Жукова. Там за несколько минут сгорело 6 транспортных средств, а еще один - частично.
Читайте такжеВ Киеве ночью подожгли автомобиль и. о. главы «Укрзализныци» Бланка
На местах работала следственно-оперативная группа Деснянского районного управления милиции.
Опрошенные правоохранителями свидетели сообщили, что сначала в обоих случаях из-под капота одного из припаркованных автомобилей появился дым, потом вспыхнуло пламя. Из-за того, что машины стояли близко друг к другу, соседние также загорелись.
Сведения о событии внесены в Единый реестр учета заявлений и сообщений граждан. Проводится проверка.
В то же время, в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сгорело 10 автомобилей, а не 12, как сообщала милиция.
"Вероятными причинами возникновения пожаров в Деснянском районе являются поджоги. Окончательные причины установит следствие", - отметили в ГСЧС.