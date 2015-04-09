Чиновники разрабатывают генеральную схему размещения АЗС в столице

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета, сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам создания Генеральной схемы размещения АЗС в столице Киеве под председательством депутата Киевсовета Виталия Даниленко.

"К этому времени уже были проведены выездные заседания рабочей группы в Днепровском, Дарницком, Деснянском и Подольском районах Киева. На заседаниях рассматривались вопросы роста количества незаконно установленных газовых автозаправочных станций, которые несут угрозу техногенной катастрофы всеукраинского масштаба и вопрос создания генерального плана размещения АГЗС", - прокомментировал депутат.

Он отметил, что ситуация сложная, потому что процедура проверки деятельности таких объектов и соответствующие средства реагирования почти отсутствуют.

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"Это обусловлено тем, что постановлением Кабинета министров Украины от 13.08.2014 № 408 осуществлять проверку субъектов хозяйствования возможно только с согласия (распоряжением) Кабинета министров. Также следует отметить, что все без исключения незаконно установленные автозаправочные станции и газовые автозаправочные станции осуществили самовольный захват земель, принадлежащих территориальной громаде города Киева. В связи с этим в бюджет столицы не поступают десятки миллионов гривень ежегодно ", - цитирует пресс-служба Даниленко.

Отмечается, что депутат подготовил информацию о реальном состоянии таких объектов и сейчас готовит материалы, чтобы доложить по этому вопросу на ближайшем заседании Киевсовета.