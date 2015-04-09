Киевлянам бесплатно установят 4 тысячи тепловых счетчиков

Киевская городская власть ведет постоянные переговоры с поставщиками тепла по внедрению энергосберегающих технологий, чтобы не только уменьшить потребление энергоносителей, но и снизить их фактическую стоимость для киевлян. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

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«На днях мы полностью пересмотрели инвестиционную программу «Киевэнерго». Так, в соответствии с обновленными условиями, компания до конца 2015 года обязана установить домовые тепловые счетчики в 3 тысячах домов Киева, еще 1 тысяча будет установлена за средства города», - сказал он.

В то же время, как отметил Никонов, жители тех домов, где по каким-то причинам счетчики не будут установлены, получат скидку на тариф за потребление теплоносителей: «Разница между фактическим и реальным потреблением тепла составляет 20-25%. Именно поэтому киевляне, в чьих домах будут установлены тепловые счетчики, будут платить за централизованное отопление на 25% меньше».