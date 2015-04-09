В Киеве площадь Льва Толстого проверяют на наличие взрывчатки, станция метро закрыта

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД в г. Киев.

"Сегодня в 20:30 по спецлинии "101" позвонил неизвестный и сообщил о возможном взрыве. Сейчас правоохранители обследуют на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатки площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на место сразу выехали специалисты-взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС.

Согласно сообщению, правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

Стоит отметить, что по данным пресс-службы столичной подземки, станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта для пассажиров.