В Киеве площадь Льва Толстого проверяют на наличие взрывчатки, станция метро закрыта
21:51, 09 апреля 2015Киев
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В Киеве площадь Льва Толстого правоохранители проверяют на наличие взрывных устройств или взрывчатки, станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта.
Станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта для пассажиров / telegraf.com.ua
Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ГУМВД в г. Киев.
"Сегодня в 20:30 по спецлинии "101" позвонил неизвестный и сообщил о возможном взрыве. Сейчас правоохранители обследуют на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатки площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на место сразу выехали специалисты-взрывотехники, кинологи и работники ГСЧС.
Согласно сообщению, правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.
Стоит отметить, что по данным пресс-службы столичной подземки, станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта для пассажиров.
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