На площади Льва Толстого в Киеве взрывчатку не нашли - МВД

00:22, 10 апреля 2015
Киев
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Правоохранительные органы не нашли взрывоопасных предметов в центре Киева на площади Льва Толстого.

telegraf.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.

"Указанный анонимом объект и прилегающую территорию обследовано на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатки. Со станции метрополитена "Площадь Льва Толстого" были эвакуированы 150 человек", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, никаких подозрительных предметов или веществ обнаружено не было.

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