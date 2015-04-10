На площади Льва Толстого в Киеве взрывчатку не нашли - МВД
00:22, 10 апреля 2015Киев
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Правоохранительные органы не нашли взрывоопасных предметов в центре Киева на площади Льва Толстого.
Милиция не нашла взрывчатки на площади Льва Толстого в Киеве / telegraf.com.ua
Об этом сообщает пресс-служба киевской милиции.
"Указанный анонимом объект и прилегающую территорию обследовано на предмет наличия взрывных устройств или взрывчатки. Со станции метрополитена "Площадь Льва Толстого" были эвакуированы 150 человек", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, никаких подозрительных предметов или веществ обнаружено не было.
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