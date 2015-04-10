В Киеве машина перевернулась и вылетела на пешеходную дорожку (фото)
01:55, 10 апреля 2015Киев
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В ночь с 9 на 10 апреля в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло ДТП с пострадавшими.
Водителю авто понадобилась госпитализация./ ТСН
По предварительной информации, кто-то из пешеходов выскочил на дорогу, передает ТСН.
Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки вывернул руль, машина перевернулась, вылетела на пешеходную дорожку и ударилась о бетонное ограждение.
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В результате аварии все остались живы, только водителю понадобилась госпитализация.
ТСН
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