В Киеве машина перевернулась и вылетела на пешеходную дорожку (фото)

По предварительной информации, кто-то из пешеходов выскочил на дорогу, передает ТСН.

Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки вывернул руль, машина перевернулась, вылетела на пешеходную дорожку и ударилась о бетонное ограждение.

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В результате аварии все остались живы, только водителю понадобилась госпитализация.