В Киеве машина перевернулась и вылетела на пешеходную дорожку (фото)

01:55, 10 апреля 2015
Киев
4275

В ночь с 9 на 10 апреля в Киеве на Воздухофлотском проспекте произошло ДТП с пострадавшими.

ТСН

По предварительной информации, кто-то из пешеходов выскочил на дорогу, передает ТСН.

Чтобы избежать столкновения, водитель легковушки вывернул руль, машина перевернулась, вылетела на пешеходную дорожку и ударилась о бетонное ограждение.

Читайте такжеСын Порошенко о ДТП, в которую он попал на Крещатике: Решили все без претензий

В результате аварии все остались живы, только водителю понадобилась госпитализация.

ТСН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter