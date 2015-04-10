Вместе с платежками на ЖКУ киевлянам придут бланки на получение субсидий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом во время проверки работы управления труда и социальной защиты населения в Дарницком районе города Киева заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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Он напомнил, что с 1 мая вступает в силу новый упрощенный порядок предоставления субсидий, который отменяет ряд ограничений по субсидированию.

«Городская власть реализует упрощенный механизм назначения субсидий киевским семьям. Это крайне необходимо в условиях стремительного повышения тарифов. Отменен ряд требований к людям, которые облегчают процедуру получения субсидий. Каждая семья будет уведомлена о возможности получать государственную помощь, однако получить ее смогут лишь те, кто нуждается. В каждый почтовый ящик будут разосланы бланки заявлений, деклараций и инструкций по их заполнению. Однако следует понимать, что механизм вступает в силу с 1 мая, поэтому до того времени людям будет начисляться помощь по старому порядку», - подчеркнул Пантелеев.

Он также отметил, что изготовление и доставка материалов жителям осуществлена за счет организаций, предоставляющих жилищные и коммунальные услуги.

Если по разным причинам человек не получил указанные материалы, бланки документов можно скачать с сайта городской власти в разделе «Получение жилищных субсидий».

Кроме того, детали киевляне могут узнать по телефону городского контакт-центра 1551.