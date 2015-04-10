В Киеве накануне Пасхи милиционеры провели инструктаж по терактам для священников

Как сообщает пресс-служба столичной милиции, порядок будут обеспечивать 1,2 тыс. сотрудников МВД.

«Накануне праздника сотрудники правоохранительных органов посетили все городские храмы. В беседе со священнослужителями акцентировалось внимание на немедленном информировании райотделов МВД обо всех возможных правонарушениях, подозрительных лицах, предметах и т. д.»,– говорится в сообщении.

Таким образом, в ГУ МВД Украины в г. Киеве развернута работа оперативного штаба, работники которого в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию на местах и, в случае необходимости, своевременно будут реагировать на события.

В милиции подчеркнули, что основная задача сотрудников правоохранительных органов во время проведения праздничных мероприятий – не допустить нарушений общественного порядка и совершения преступлений.

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Усиленная охрана указанных объектов и прилегающих к ним территорий начнется уже с 18:00 субботы. «Предусмотрено максимальное приближение нарядов милиции, особенно в вечернее время, к местам проведения мероприятий, на маршрутах следования граждан. В круглосуточном режиме будут работать следственно-оперативные группы и группы документирования. Обеспечена готовность взрывотехнических подразделений»,– подчеркнули в ведомстве.

Также работники ГАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов в местах проведения религиозных мероприятий.

Кроме того, в связи с продлением работы Киевского метрополитена на всех станциях и прилегающим к ним территориям также будут усилены наряды милиции.