В Киеве накануне Пасхи милиционеры провели инструктаж по терактам для священников
На этих выходных, 11-12 апреля, в связи с празднованием Пасхи в 140 культовых сооружениях и прилегающих к ним территориям в Киеве усилят охрану общественного порядка.
Как сообщает пресс-служба столичной милиции, порядок будут обеспечивать 1,2 тыс. сотрудников МВД.
«Накануне праздника сотрудники правоохранительных органов посетили все городские храмы. В беседе со священнослужителями акцентировалось внимание на немедленном информировании райотделов МВД обо всех возможных правонарушениях, подозрительных лицах, предметах и т. д.»,– говорится в сообщении.
Таким образом, в ГУ МВД Украины в г. Киеве развернута работа оперативного штаба, работники которого в круглосуточном режиме отслеживают ситуацию на местах и, в случае необходимости, своевременно будут реагировать на события.
В милиции подчеркнули, что основная задача сотрудников правоохранительных органов во время проведения праздничных мероприятий – не допустить нарушений общественного порядка и совершения преступлений.
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Усиленная охрана указанных объектов и прилегающих к ним территорий начнется уже с 18:00 субботы. «Предусмотрено максимальное приближение нарядов милиции, особенно в вечернее время, к местам проведения мероприятий, на маршрутах следования граждан. В круглосуточном режиме будут работать следственно-оперативные группы и группы документирования. Обеспечена готовность взрывотехнических подразделений»,– подчеркнули в ведомстве.
Также работники ГАИ будут обеспечивать безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов в местах проведения религиозных мероприятий.
Кроме того, в связи с продлением работы Киевского метрополитена на всех станциях и прилегающим к ним территориям также будут усилены наряды милиции.