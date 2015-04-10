Киевские власти планируют ввести прозрачное тарифообразование

Формирование тарифов на коммунальные услуги должно осуществляться по принципу, который бы побуждал монополистов уменьшать затраты и заниматься оптимизацией производства. Об этом в прямом эфире на «Первом национальном» канале заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщается на официальном интернет-портале КГГА.

«Город имеет четкую позицию относительно повышения тарифов - они должны создаваться прозрачно, и киевляне должны знать, куда идет каждая уплаченная ими копейка. Однако важным фактором должна быть ограниченность затрат, которые могут вкладываться в тариф предприятиями, предоставляющими услуги. То есть не потребитель должен заботиться об экономии и снижении потребления энергоресурсов», - отметил он.

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По словам заместителя председателя КГГА, у Киева есть ключевые ориентиры по экономии энергоресурсов и тотального учета энергоносителей. И каждый из исполнителей коммунальных услуг в Киеве также должен их соблюдать.

«Сегодня ряд стран Европы имеют механизмы, которые обязывают производителей услуг придерживаться прозрачных правил ценообразования, снижать уровень расходов. И когда так стремительно повышаются цены на тепло и воду для населения, необходимым шагом является применение рычагов, которые бы побуждали монополистов к более рациональным подходам в производстве», - убежден он.