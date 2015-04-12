Программа Пасхальных мероприятий в Киеве
В Киеве проведут книжные выставки, фестиваль пысанок и мастер-классы по их росписи.
Об этом сообщает сайт КГГА.
МЕРОПРИЯТИЯ,
которые состоятся в районах города Киева
по случаю праздника Христова Воскресения (Пасхи) в апреле 2015 года
№ п/п
Название мероприятия
Дата
Место проведение
ГОЛОСЕЕВСКИЙ
1.
Выставка-пожелание «Пасха - светлый и родный праздник жизни»
01-20.04.2015
Библиотека им. М. П. Стельмаха
2.
Книжная выставка-поздравление «Так вдохновенно звонят православные колокола!»
06-15.04.2015
Библиотека №142 для детей
3.
Книжная выставка «И будет радостное сияющее воскресение»
06-19.04.2015
Библиотека «Демеевская»
4.
Выставка творческих работ «Пысанка рисованная - с любовью подаренная»
06-20.04.2015
Библиотека №142 для детей
5.
Час народоведения «На колокольне звонят колокола Пасхальные, гласные - всюду радость, всюду гомон, всюду радостные песни»
07.04.2015
ДЮК «Венчик» ЦС «Счастливое детство»
6.
Народоведческая беседа «Радужно на Пасху солнце играет»
08.04.2015
Библиотека им. Натальи Забилы для детей
7.
Мастер-класс «Живописные глаза Вселенной»
09.04.2015
Библиотека им. М.П.Стельмаха
8.
Книжная выставка «Пасха»
09.04.2015
Библиотека им. М.В.Гоголя
9.
Мастер-класс «Магические писанки»
09.04.2015
ДЮК «Радуга» ЦС «Счастливое детство»
10.
Виртуальная разведка «Пасха: традиции мира»
09.04.2015
ДЮК «Радуга» ЦС «Счастливое детство»
11.
Просмотр литературы «Весна красна наступает Пасха благословляет...»
10.04.2015
Библиотека «Чапаевка» семейного чтения
12.
Народоведческий час «Сияние Пасхальной пысанки»
10.04.2015
Библиотека № 15 для детей
13.
Час духовности «Светлой всем Пасхи!»
10.04.2015
Библиотека №142 для детей
14.
Беседа «Пасхальная Корзина»
10.04.2015
Библиотека им.В.А.Симоненко для детей
15.
Час народоведения «Великий день, Великий день!»
10.04.2015
ДЮК «Романтик» ЦС «Счастливое детство»
16.
Выставка детских рисунков «Разрисую пысанку, раскрашу...»
10-30.04.2015
Библиотека им.М.Т.Рыльского
17.
Урок народоведения «Колокола несутся с небес, Христос воскрес!»
11.04.2015
Библиотека «Демеевская»
ДАРНИЦКИЙ
18.
Участие учащихся учреждения в городском фестивале «Пысанок-2015», конкурс рисунка «Праздник Пасхи»
01.04.2015-03.04.2015-
Детская художественная школа № 11
19.
Праздничное мероприятие для членов клуба «Молодые сердца» «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»
10.04.2015
Культурно-художественный центр (вул. Ревуцкого,6)
20.
Заседание клуба «Здорового долголетия в мегаполисе» по теме: «Украинские народные традиции на Пасху».
11.04.2015.
Культурно-художественный центр (вул. Ревуцкого,6)
21.
Народоведческий час «В небе, в звездной бездне тают Пасхальные колокола»
11.04.2015 г.
Библиотека №157
22.
Заседание кружка «Дивоцвіт» - этностудия «Христос воскрес! Воскреснет и Украина!»
11.04.2015 г.
Библиотека им. С. Космодемьянской (ул. Сентябрьская,9)
23.
Народоведческий спектакль «Пасхальная сказка»
11.04.2015 г.
Библиотека №117
24.
Беседа у книжной выставки «Пришла Пасха красная»
12.04.2015 г.
Библиотека им. А.Чехова (ул. Полесская,6)
25.
Мастер - класс «О, пысанка! Ты символ Украины! Любви и мира верная хранительница! Ты - Воскресения весенний поцелуй! Ты мамин Пасхальный подарок!»
12.04.2015 г.
Библиотека №160
26.
Народоведческий час «Необычный день сегодня - день праздничный, Пасхальный»
12.04.2015 г.
Библиотека №143
27.
Час духовности «Весна идет, полна чудес, Христос Воскрес!»
12.04.2015 г.
Библиотека им. Г.Квитки - Основьяненко
28.
Выставка Пасхальной атрибутики «Радугой на Пасху солнце играет»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека №159
29.
Выставка - праздник «Христос воскрес! Радуйтесь люди!»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека им. Ю.Смолича (вул. Здолбуновская,3-А)
30.
Народоведческий календарь «Идет Пасха светлая по Земле»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека №133
31.
Книжная экспозиция «Возрадуемся, друзья, Пасхальная сказка пусть сердце повеселеет!»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека №160
32.
Краеведческая экспозиция «Пасхальная радуга»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека №156
33.
Выставка детских рисунков «Живописные глаза Вселенной»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека №117
34.
Книжная выставка «Пасхальные традиции: история праздника»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека имени С.Руданского
35.
Книжная выставка «В день счастливый среди апреля, весной Христос воскрес»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека №157
36.
Выставка детских самоделок «Пасхальное чудо»
6.04.2015 - 12.04.2015
Библиотека №143
37.
Школьная выставка ученических работ и участие в творческом мероприятии «Пысанковое воскресение».
06.04.2015-24.04.2015
Детская школа искусств № 9
38.
Праздничное мероприятие для членов клуба для молодежи с ограниченными возможностями «Гармония» «с днем Пасхи»
18.04.2015 г.
Культурно-художественный центр (вул. Ревуцкого,6)
39.
Школьная выставка творческих работ учащихся школы «Пасхальные колокола»
в течение апреля
Детская художественная школа № 11
40.
Выставка творческих работ учащихся художественного отделения «Пасхальные фантазии»
в течение апреля
Детская школа искусств № 9
41.
Городской конкурс детских творческих работ художественных школ г. Киева
апрель
Детская художественная школа № 11
ДЕСНЯНСКИЙ
42.
Народоведческая выставка «На Пасху, в день великий».
1-20.04.2015
Библиотека для детей им. В.Кучера
43.
Тематическая полка «Святая пасха идет в дом - Будем Пасху праздновать».
6 - 15.04.2015
Библиотека для детей №115
44.
Выставка-поздравление «Пусть по всей звучит Украины: Христос Воскрес! Воистину Воскрес!».
6 - 16.04.2015
Центральная районная библиотека №141
45.
Книжная выставка «Пысанковый чудомир».
7 - 15.04.2015
Библиотека для детей им. Ю.Гагарина
46.
Тематическая раскладка «Пусть по всей звучит Украине: Христос Воскрес! Воистину Воскрес!».
7 - 22.04.2015
Библиотека-филиал №1
47.
Мастер-класс в рамках творческой мастерской «Солнышко» «Подарки к Пасхе».
8.04.2015
Библиотека для детей им. Ю.Гагарина
48.
Мастер-класс «Яйцо-малеванка».
9.04.2015
Библиотека для детей №115
49.
Мастер - класс «Пасха природы, Пасху души» (по проекту «Два храма, что духовностью едины»).
9.04.2015
Библиотека им. С.Олейника
50.
Тематическая выставка «Христос воскрес!».
7 - 17.04.2015
Библиотека №119
51.
Книжная выставка «Ясный Пасху на земле принес нам ангел на крыле» (из цикла «Без корней саду не цвести»).
10-20.04.2015
Библиотека для детей №119
52.
Посещение праздничных богослужений в храмах Деснянского района.
ДНЕПРОВСКИЙ
53.
Мастер-класс «Светлый праздник Пасхи»
03.04.2015
Библиотека №118
54.
Мастер-класс «Пасхальная радуга»
04.04.2015. 13:00
Библиотека им. П.Усенко (вул. Серафимовича, 7)
55.
Мастер-класс «Пысанковое Воскресение»
04-05.04.2015
ДШИ №6
56.
Мастер класс «Снесла курочка яичко!»
06.04.2015
Библиотека им. В.Сосюры
57.
Мастер-класс «На Пасху солнце играет»
08.04.2015
Библиотека им. П.Усенко (вул. Серафимовича, 7)
58.
Мастер-класс по изготовлению писанок
09.04.2015
ЦРБ им. П.Тычины
ПЕЧЕРСКИЙ
59.
Комплекс мероприятий „Христос родился!”
Апрель 2015 г.
ЦРБ,филиалы
60.
Книжная выставка „И солнце светит нам с небес - Христос родился”
Апрель 2015 г.
ЦРБ
61.
Книжная выставка „Пасхальные колокола слышны в каждом доме”
Апрель 2015 г.
Библиотека им. И.Кудри
62.
Книжная выставка " Светлый праздник Пасхи”
Апрель 2015 г.
Библиотека для детей №8
63.
Беседа „Пысанковая вселенная”
Апрель 2015 г.
Библиотека для детей „Радуга”
64.
Беседа „Сияют наши писанки, как весенние цветочки”
Апрель 2015 г.
Библиотека для детей им. А.Макаренко
65.
Беседа „Ясной Пасхи на земле”
Апрель 2015 г.
Библиотека для детей им. М.Трублаини
66.
Конкурс на лучшее знание поговорок „Дорого яичко к Великому Дню”
Апрель 2015 г.
Детские библиотеки
ПОДОЛЬСКИЙ
67.
Конкурс „Пысанковое Воскресение”
Апрель 2015 г.
Детская художественная школа №4
68.
Открытый урок пысанкарства
Апрель 2015 г.
Детская художественная школа №4
69.
Подготовка и проведение художественного праздника „Писанковый Воскресение”
1 - 10.04.2015
Детская художественная школа №10
70.
Просмотр литературы „Пасхальные перезвоны”
02.04.2015
Центральная районная библиотека им. И. Франко
71.
Выставка-праздник „Праздничные звоны Пасхи”
06.04.2015
Библиотека им. А. Грибоедова
72.
Выставка-праздник „Воля Божья нам с небес: Христос Воскрес!”
06.04.2015
Библиотека № 123
73.
Фольклорно-этнографическая выставка „Благословение нисходит с небес! Христос Воскрес!”
07.04.2015
Библиотека им. А. Головка
74.
Мастер-класс „Волшебное яичко”
08.04.2015
Библиотека № 123
75.
Книжковий дивограй „Весеннее солнышко с небес - Христос Воскрес!”
08.04.2015
Библиотека им. К. Чуковского
76.
Книжная выставка „Праздник праздников и торжество торжеств”
08.04.2015
Библиотека им. А. Копыленко
77.
Мастер-класс „Пасхальные декоры из яиц”
09.04.2015
Библиотека им. С. Айни
78.
Выставка изделий народных умельцев „Идет Пасха к нам с пысанками”
09.04.2015
Библиотека им. Джамбула
79.
Выставка-праздник „Весна дарит тепло, Пасха светлая нам отчитывается”
09.04.2015
Библиотека им. Ю. Збанацкого
80.
Мастер-класс „Пысанковый рай”
09.04.2015
Центральная районная библиотека им. И. Франко
81.
Народоведческий час „В наших пысанках Пасхи звоном трепетным эхо”
09.04.2015
Библиотека им. Вали Котика
82.
Праздник пысанки „Пысачок в воск нырнул - яичко узором окутал”
10.04.2015
Библиотека им. А. Копыленко
83.
Мастер-класс „ Писанки праздничные, разноцветные.
10.04.2015
Библиотека им. Ю. Збанацкого
84.
Духовный праздник „Христос воскрес! Сегодня и солнце не заходит, а сияет и сияет с небес!”
14.04.2015
Библиотека им. Ю. Збанацкого
СВЯТОШИНСКИЙ
85.
Концерт духовной музыки «Пасхальные постное пение» с участием учащихся вокально-хорового
17.04.2015
Киевская детская музыкальная школа № 23
86.
Цикл народоведческих мероприятий
Апрель 2015 г.
Библиотеки Централизованной библиотечной системы «Свічадо»
87.
Час народоведения «Пасхальный праздник в отражении художественной литературы», «Пасхальная пысанка - символ Воскресения», «Славим Пасху», «Почему на земле так празднично сегодня? Потому что с неба сошло Воскресение Господне!» для широкого круга пользователей
6 - 15.04.2015
Библиотеки им. Махтумкули,
88.
Вечер народоведения «Славим Пасху!» для широкого круга пользователей
10.04.2015
Библиотека им. В.Стефаника
89.
Беседы «Великий день Пасхальный», «Христос воскрес! радуйтесь дети» для детей
10.04.2015
Библиотеки «Лучик» и им. М.Дубовая
90.
Книжная выставка «Как Пасха на дворе, то и писанки на столе» с проведением мастер-классов по росписи Пасхальных писанок
с 8 до 15.04.2015 2015 года
в Центральной районной библиотеке Централизованной библиотечной системы «Свічадо»
91.
Библиотечные встречи «Праздник единства семьи» для широкого круга пользователей
9.04.2015 2015 года
Библиотека им. А.Герцена
92.
Литературный калейдоскоп «Христос воскрес! Радуется мир» для юношества
8 - 15.04.2015 2015 года
Библиотека им. Н.Рыбака
СОЛОМЕНСКИЙ
93.
Выставка-инсталляция «Отозвались колокола Пасхальные»
09. 04. 2015
ЦРБ
94.
Книжная выставка «Христос воскрес! Радуется мир!»
09. 04. 2015
Библиотека им. М.Лермонтова
95.
Выставка-поздравление «Пасхальные колокола»
09. 04. 2015
Библиотека им. Гончара
96.
Праздничная выставка «Боже Великий, Единый, нам Украину храни!»(Пасха)
10. 04. 2015
Библиотека им. Довженко
97.
Книжная выставка " Светлое Воскресение принесло нам спасение (Пасха)
10. 04. 2015
Библиотека им. Желательна
98.
Тематическая выставка литературы «Весна воскресла на полях и нам Пасха принесла»
14.04.2015
ЦРБ
99.
Народоведческий час «Пасхальный перезвон»
9. 04. 2015
Библиотека №11
100.
Пасхальный праздник «Да воскреснет Бог!»
9. 04. 2015
Библиотека им. Чкалова
101.
Выставка-поздравление «Христос Воскрес! Поют наши души!»
Апрель 2015 г.
Библиотека им. Новикова-Прибоя
102.
Выставка писанок «Пасха-земное причастие небом»
Апрель 2015 г.
Библиотека №13
103.
Мастер-класс по изготовлению вытынанок «Пасхальное кружево»
9. 04. 2015
Библиотека им. П.Вершигоры
104.
Выставка-композиция «Цветная палитра писанки»
Апрель 2015 г.
Библиотека им. Чапаева
105.
Мастер класс «Писанка как символ начала Вселенной»
9.04.2015
ЦРБ
106.
Выставка вытынанок «Величественный праздник Воскресения»
Апрель 2015 г.
Библиотека им. П.Вершигоры
ШЕВЧЕНКОВСКИЙ
107.
Выставка-путешествие «Весна духовная: Пасхальные традиции в Украине и мире»
08.04-18.04
Библиотека
108.
Мастер-класс «Пысанки рисованные, замечательные писанки»
09.04.2015
Библиотека
109.
Мастер-класс «О чем рассказывает пысанка»
09.04.2015
Библиотека
110.
Народоведческий час «Звонят колокола величально»
09.04.2015
Библиотека
111.
Информационно-познавательный час «Воскресение - это большая радость,
09.04.2015
Библиотека
112.
Мастер-класс «Хорошая пысанка у меня, пожалуй, лучшей нет»
10.04.2015
Библиотека
113.
Выставка пысанок «В писанке и надежда воскресения»
9.04-14.04
Библиотека
114.
Мастер-класс по росписи пысанок для учащихся отдела изобразительного искусства
08.04.2015
КДШМ № 2
115.
Выставка «Пасха в школе» с установкой пасхальной икебаны в холле школы
18.03.-10.04
КДХШ №7
116.
Мастер-класс «Пасхальная писанка» по изготовлению расписных яиц и эскизов пасхальных пысанок
18.03.-10.04
КДХШ №7
117.
Художественная выставка «Пысанковое воскресение»
06.04.-15.04
КДШМ № 5
118.
Этнокультурный проект Folk Ukraine
09.04.2015
Софийская площадь
ОБОЛОНЬ
119.
«Пасхальные играют колокола» - книжная выставка
12.04.15
Центральная публичная районная библиотека им. А.С.Пушкина
120.
«Со светлым Христовым Воскресением» - тематический урок
09.04.15
Библиотека им. С. Чекалина
121.
Пасха - праздник Воскресения» - беседа
10.04.15
Библиотека № 120 для детей
122.
«Пасхальные колокола звонят» - по страницам Интернет - изданий
08.04.15
Публичная библиотека им. Самеда Вургуна
123.
«Пасха пысанку как улыбку преподносит» - народоведческий час
09.04.15
ЦРБ им. Аркадия Гайдара для детей
124.
«Пысанковое воскресение» - художественный праздник
08.04.15
Детская школа искусств № 5
125.
Выставка вытынанок «Наследники народных традиций»
21.04.15
Детская школа искусств № 5