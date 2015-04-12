Программа Пасхальных мероприятий в Киеве

11:29, 12 апреля 2015
Киев
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В Киеве проведут книжные выставки, фестиваль пысанок и мастер-классы по их росписи.

В Киеве опубликована программа пасхальных мероприятий

Об этом сообщает сайт КГГА.

МЕРОПРИЯТИЯ,

которые состоятся в районах города Киева

по случаю праздника Христова Воскресения (Пасхи) в апреле 2015 года

№ п/п

Название мероприятия

Дата

Место проведение

ГОЛОСЕЕВСКИЙ

1.

Выставка-пожелание «Пасха - светлый и родный праздник жизни»

01-20.04.2015

Библиотека им. М. П. Стельмаха

2.

Книжная выставка-поздравление «Так вдохновенно звонят православные колокола!»

06-15.04.2015

Библиотека №142 для детей

3.

Книжная выставка «И будет радостное сияющее воскресение»

06-19.04.2015

Библиотека «Демеевская»

4.

Выставка творческих работ «Пысанка рисованная - с любовью подаренная»

06-20.04.2015

Библиотека №142 для детей

5.

Час народоведения «На колокольне звонят колокола Пасхальные, гласные - всюду радость, всюду гомон, всюду радостные песни»

07.04.2015
16:30

ДЮК «Венчик» ЦС «Счастливое детство»

6.

Народоведческая беседа «Радужно на Пасху солнце играет»

08.04.2015

Библиотека им. Натальи Забилы для детей

7.

Мастер-класс «Живописные глаза Вселенной»

09.04.2015

Библиотека им. М.П.Стельмаха

8.

Книжная выставка «Пасха»

09.04.2015

Библиотека им. М.В.Гоголя

9.

Мастер-класс «Магические писанки»

09.04.2015
16:00

ДЮК «Радуга» ЦС «Счастливое детство»

10.

Виртуальная разведка «Пасха: традиции мира»

09.04.2015
17:00

ДЮК «Радуга» ЦС «Счастливое детство»

11.

Просмотр литературы «Весна красна наступает Пасха благословляет...»

10.04.2015

Библиотека «Чапаевка» семейного чтения

12.

Народоведческий час «Сияние Пасхальной пысанки»

10.04.2015

Библиотека № 15 для детей

13.

Час духовности «Светлой всем Пасхи!»

10.04.2015

Библиотека №142 для детей

14.

Беседа «Пасхальная Корзина»

10.04.2015

Библиотека им.В.А.Симоненко для детей

15.

Час народоведения «Великий день, Великий день!»

10.04.2015
17:00

ДЮК «Романтик» ЦС «Счастливое детство»

16.

Выставка детских рисунков «Разрисую пысанку, раскрашу...»

10-30.04.2015

Библиотека им.М.Т.Рыльского

17.

Урок народоведения «Колокола несутся с небес, Христос воскрес!»

11.04.2015

Библиотека «Демеевская»

ДАРНИЦКИЙ

18.

Участие учащихся учреждения в городском фестивале «Пысанок-2015», конкурс рисунка «Праздник Пасхи»

01.04.2015-03.04.2015-

Детская художественная школа № 11
(вул. Ильича,15-А)

19.

Праздничное мероприятие для членов клуба «Молодые сердца» «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!»

10.04.2015
12.00

Культурно-художественный центр (вул. Ревуцкого,6)

20.

Заседание клуба «Здорового долголетия в мегаполисе» по теме: «Украинские народные традиции на Пасху».

11.04.2015.
11.00

Культурно-художественный центр (вул. Ревуцкого,6)

21.

Народоведческий час «В небе, в звездной бездне тают Пасхальные колокола»

11.04.2015 г.
время проведения будет согласовано

Библиотека №157
(вул. Вербицкого,9-Й)

22.

Заседание кружка «Дивоцвіт» - этностудия «Христос воскрес! Воскреснет и Украина!»

11.04.2015 г.
время проведения будет согласовано

Библиотека им. С. Космодемьянской (ул. Сентябрьская,9)

23.

Народоведческий спектакль «Пасхальная сказка»

11.04.2015 г.
время проведения будет согласовано

Библиотека №117
(вул. Кошица,9-а)

24.

Беседа у книжной выставки «Пришла Пасха красная»

12.04.2015 г.
время проведения будет согласовано

Библиотека им. А.Чехова (ул. Полесская,6)

25.

Мастер - класс «О, пысанка! Ты символ Украины! Любви и мира верная хранительница! Ты - Воскресения весенний поцелуй! Ты мамин Пасхальный подарок!»

12.04.2015 г.
время проведения будет согласовано

Библиотека №160
(prov. Григоренко22/20)

26.

Народоведческий час «Необычный день сегодня - день праздничный, Пасхальный»

12.04.2015 г.
время проведения будет согласовано

Библиотека №143
(вул. Ленина,39-а)

27.

Час духовности «Весна идет, полна чудес, Христос Воскрес!»

12.04.2015 г.
время проведения будет согласовано

Библиотека им. Г.Квитки - Основьяненко
(вул. Завальная,1-в)

28.

Выставка Пасхальной атрибутики «Радугой на Пасху солнце играет»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека №159
(вул. Заслонова,18)

29.

Выставка - праздник «Христос воскрес! Радуйтесь люди!»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека им. Ю.Смолича (вул. Здолбуновская,3-А)

30.

Народоведческий календарь «Идет Пасха светлая по Земле»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека №133
(вул. Олейника,10)

31.

Книжная экспозиция «Возрадуемся, друзья, Пасхальная сказка пусть сердце повеселеет!»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека №160
(вул. Григоренко 22/20)

32.

Краеведческая экспозиция «Пасхальная радуга»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека №156
(вул. Бажана, 9-е)

33.

Выставка детских рисунков «Живописные глаза Вселенной»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека №117
(вул. Кошица,9-а)

34.

Книжная выставка «Пасхальные традиции: история праздника»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека имени С.Руданского
( вул. Ревуцкого,6)

35.

Книжная выставка «В день счастливый среди апреля, весной Христос воскрес»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека №157
(вул. Вербицкого,9-и)

36.

Выставка детских самоделок «Пасхальное чудо»

6.04.2015 - 12.04.2015

Библиотека №143
(вул. Ленина,39-а)

37.

Школьная выставка ученических работ и участие в творческом мероприятии «Пысанковое воскресение».

06.04.2015-24.04.2015

Детская школа искусств № 9
(вул. Ленина,39-а)

38.

Праздничное мероприятие для членов клуба для молодежи с ограниченными возможностями «Гармония» «с днем Пасхи»

18.04.2015 г.
14.00

Культурно-художественный центр (вул. Ревуцкого,6)

39.

Школьная выставка творческих работ учащихся школы «Пасхальные колокола»

в течение апреля

Детская художественная школа № 11
(вул. Ильича,15-а)

40.

Выставка творческих работ учащихся художественного отделения «Пасхальные фантазии»

в течение апреля

Детская школа искусств № 9
(вул. Ленина,39-а)

41.

Городской конкурс детских творческих работ художественных школ г. Киева
«Писанковое Воскресение».

апрель

Детская художественная школа № 11
(вул. Ильича,15-а)

ДЕСНЯНСКИЙ

42.

Народоведческая выставка «На Пасху, в день великий».

1-20.04.2015

Библиотека для детей им. В.Кучера

43.

Тематическая полка «Святая пасха идет в дом - Будем Пасху праздновать».

6 - 15.04.2015

Библиотека для детей №115

44.

Выставка-поздравление «Пусть по всей звучит Украины: Христос Воскрес! Воистину Воскрес!».

6 - 16.04.2015

Центральная районная библиотека №141

45.

Книжная выставка «Пысанковый чудомир».

7 - 15.04.2015

Библиотека для детей им. Ю.Гагарина

46.

Тематическая раскладка «Пусть по всей звучит Украине: Христос Воскрес! Воистину Воскрес!».

7 - 22.04.2015

Библиотека-филиал №1

47.

Мастер-класс в рамках творческой мастерской «Солнышко» «Подарки к Пасхе».

8.04.2015

Библиотека для детей им. Ю.Гагарина

48.

Мастер-класс «Яйцо-малеванка».

9.04.2015

Библиотека для детей №115

49.

Мастер - класс «Пасха природы, Пасху души» (по проекту «Два храма, что духовностью едины»).

9.04.2015

Библиотека им. С.Олейника

50.

Тематическая выставка «Христос воскрес!».

7 - 17.04.2015

Библиотека №119

51.

Книжная выставка «Ясный Пасху на земле принес нам ангел на крыле» (из цикла «Без корней саду не цвести»).

10-20.04.2015

Библиотека для детей №119

52.

Посещение праздничных богослужений в храмах Деснянского района.

 

 

ДНЕПРОВСКИЙ

53.

Мастер-класс «Светлый праздник Пасхи»

03.04.2015
12:00

Библиотека №118
(вул. Малышко, 25/1)

54.

Мастер-класс «Пасхальная радуга»
(Кружок «Город мастеров»)

04.04.2015. 13:00

Библиотека им. П.Усенко (вул. Серафимовича, 7)

55.

Мастер-класс «Пысанковое Воскресение»

04-05.04.2015

ДШИ №6
им. Г.Жуковского
(бульв. Верховной Рады,15)

56.

Мастер класс «Снесла курочка яичко!»

06.04.2015
12:00

Библиотека им. В.Сосюры
(Харьковское шоссе, 13)

57.

Мастер-класс «На Пасху солнце играет»
(Клуб «Лучик»)

08.04.2015
12:00

Библиотека им. П.Усенко (вул. Серафимовича, 7)

58.

Мастер-класс по изготовлению писанок
«Пасхальный оберег»

09.04.2015
12:00

ЦРБ им. П.Тычины
(вул. Луначарского, 24)

ПЕЧЕРСКИЙ

59.

Комплекс мероприятий „Христос родился!”

Апрель 2015 г.

ЦРБ,филиалы

60.

Книжная выставка „И солнце светит нам с небес - Христос родился”

Апрель 2015 г.

ЦРБ

61.

Книжная выставка „Пасхальные колокола слышны в каждом доме”

Апрель 2015 г.

Библиотека им. И.Кудри

62.

Книжная выставка " Светлый праздник Пасхи”

Апрель 2015 г.

Библиотека для детей №8

63.

Беседа „Пысанковая вселенная”

Апрель 2015 г.

Библиотека для детей „Радуга”

64.

Беседа „Сияют наши писанки, как весенние цветочки”

Апрель 2015 г.

Библиотека для детей им. А.Макаренко

65.

Беседа „Ясной Пасхи на земле”

Апрель 2015 г.

Библиотека для детей им. М.Трублаини

66.

Конкурс на лучшее знание поговорок „Дорого яичко к Великому Дню”

Апрель 2015 г.

Детские библиотеки

ПОДОЛЬСКИЙ

67.

Конкурс „Пысанковое Воскресение”

Апрель 2015 г.

Детская художественная школа №4

68.

Открытый урок пысанкарства

Апрель 2015 г.

Детская художественная школа №4

69.

Подготовка и проведение художественного праздника „Писанковый Воскресение”

1 - 10.04.2015

Детская художественная школа №10

70.

Просмотр литературы „Пасхальные перезвоны”

02.04.2015

Центральная районная библиотека им. И. Франко

71.

Выставка-праздник „Праздничные звоны Пасхи”

06.04.2015

Библиотека им. А. Грибоедова

72.

Выставка-праздник „Воля Божья нам с небес: Христос Воскрес!”

06.04.2015

Библиотека № 123

73.

Фольклорно-этнографическая выставка „Благословение нисходит с небес! Христос Воскрес!”

07.04.2015

Библиотека им. А. Головка

74.

Мастер-класс „Волшебное яичко”

08.04.2015

Библиотека № 123

75.

Книжковий дивограй „Весеннее солнышко с небес - Христос Воскрес!”

08.04.2015

Библиотека им. К. Чуковского

76.

Книжная выставка „Праздник праздников и торжество торжеств”

08.04.2015

Библиотека им. А. Копыленко

77.

Мастер-класс „Пасхальные декоры из яиц”

09.04.2015

Библиотека им. С. Айни

78.

Выставка изделий народных умельцев „Идет Пасха к нам с пысанками”

09.04.2015

Библиотека им. Джамбула

79.

Выставка-праздник „Весна дарит тепло, Пасха светлая нам отчитывается”

09.04.2015

Библиотека им. Ю. Збанацкого

80.

Мастер-класс „Пысанковый рай”

09.04.2015

Центральная районная библиотека им. И. Франко

81.

Народоведческий час „В наших пысанках Пасхи звоном трепетным эхо”

09.04.2015

Библиотека им. Вали Котика

82.

Праздник пысанки „Пысачок в воск нырнул - яичко узором окутал”

10.04.2015

Библиотека им. А. Копыленко

83.

Мастер-класс „ Писанки праздничные, разноцветные.
Мы их расписали, вам подарили”

10.04.2015

Библиотека им. Ю. Збанацкого

84.

Духовный праздник „Христос воскрес! Сегодня и солнце не заходит, а сияет и сияет с небес!”

14.04.2015

Библиотека им. Ю. Збанацкого

СВЯТОШИНСКИЙ

85.

Концерт духовной музыки «Пасхальные постное пение» с участием учащихся вокально-хорового

17.04.2015

Киевская детская музыкальная школа № 23

86.

Цикл народоведческих мероприятий

Апрель 2015 г.

Библиотеки Централизованной библиотечной системы «Свічадо»

87.

Час народоведения «Пасхальный праздник в отражении художественной литературы», «Пасхальная пысанка - символ Воскресения», «Славим Пасху», «Почему на земле так празднично сегодня? Потому что с неба сошло Воскресение Господне!» для широкого круга пользователей

6 - 15.04.2015

Библиотеки им. Махтумкули,
им. В. Стефаника,библиотеках «Источник» и «Книжная светлица»;

88.

Вечер народоведения «Славим Пасху!» для широкого круга пользователей

10.04.2015

Библиотека им. В.Стефаника

89.

Беседы «Великий день Пасхальный», «Христос воскрес! радуйтесь дети» для детей

10.04.2015

Библиотеки «Лучик» и им. М.Дубовая

90.

Книжная выставка «Как Пасха на дворе, то и писанки на столе» с проведением мастер-классов по росписи Пасхальных писанок

с 8 до 15.04.2015 2015 года

в Центральной районной библиотеке Централизованной библиотечной системы «Свічадо»

91.

Библиотечные встречи «Праздник единства семьи» для широкого круга пользователей

9.04.2015 2015 года

Библиотека им. А.Герцена

92.

Литературный калейдоскоп «Христос воскрес! Радуется мир» для юношества

8 - 15.04.2015 2015 года

Библиотека им. Н.Рыбака

СОЛОМЕНСКИЙ

93.

Выставка-инсталляция «Отозвались колокола Пасхальные»

09. 04. 2015

ЦРБ

94.

Книжная выставка «Христос воскрес! Радуется мир!»

09. 04. 2015

Библиотека им. М.Лермонтова

95.

Выставка-поздравление «Пасхальные колокола»

09. 04. 2015

Библиотека им. Гончара

96.

Праздничная выставка «Боже Великий, Единый, нам Украину храни!»(Пасха)

10. 04. 2015

Библиотека им. Довженко

97.

Книжная выставка " Светлое Воскресение принесло нам спасение (Пасха)

10. 04. 2015

Библиотека им. Желательна

98.

Тематическая выставка литературы «Весна воскресла на полях и нам Пасха принесла»

14.04.2015

ЦРБ

99.

Народоведческий час «Пасхальный перезвон»

9. 04. 2015

Библиотека №11

100.

Пасхальный праздник «Да воскреснет Бог!»

9. 04. 2015

Библиотека им. Чкалова

101.

Выставка-поздравление «Христос Воскрес! Поют наши души!»

Апрель 2015 г.

Библиотека им. Новикова-Прибоя

102.

Выставка писанок «Пасха-земное причастие небом»

Апрель 2015 г.

Библиотека №13

103.

Мастер-класс по изготовлению вытынанок «Пасхальное кружево»

9. 04. 2015

Библиотека им. П.Вершигоры

104.

Выставка-композиция «Цветная палитра писанки»

Апрель 2015 г.

Библиотека им. Чапаева

105.

Мастер класс «Писанка как символ начала Вселенной»

9.04.2015

ЦРБ

106.

Выставка вытынанок «Величественный праздник Воскресения»

Апрель 2015 г.

Библиотека им. П.Вершигоры

ШЕВЧЕНКОВСКИЙ

107.

Выставка-путешествие «Весна духовная: Пасхальные традиции в Украине и мире»

08.04-18.04

Библиотека
им. И. Котляревского

108.

Мастер-класс «Пысанки рисованные, замечательные писанки»

09.04.2015

Библиотека
им. И. Котляревского

109.

Мастер-класс «О чем рассказывает пысанка»

09.04.2015

Библиотека
им. А.Мицкевича при участии ОО инвалидов «Источник вдохновения»

110.

Народоведческий час «Звонят колокола величально»

09.04.2015

Библиотека
им. А. Матросова

111.

Информационно-познавательный час «Воскресение - это большая радость,
Благодать Господня весной»

09.04.2015

Библиотека
им. С. Васильченко

112.

Мастер-класс «Хорошая пысанка у меня, пожалуй, лучшей нет»

10.04.2015

Библиотека
им. С. Васильченко при участии детско-юношеского клуба «Талант»

113.

Выставка пысанок «В писанке и надежда воскресения»

9.04-14.04

Библиотека
им. Т.Шевченко

114.

Мастер-класс по росписи пысанок для учащихся отдела изобразительного искусства

08.04.2015

КДШМ № 2
им. М. Вериковского

115.

Выставка «Пасха в школе» с установкой пасхальной икебаны в холле школы

18.03.-10.04

КДХШ №7

116.

Мастер-класс «Пасхальная писанка» по изготовлению расписных яиц и эскизов пасхальных пысанок

18.03.-10.04

КДХШ №7

117.

Художественная выставка «Пысанковое воскресение»

06.04.-15.04

КДШМ № 5
им. Л.Ревуцкого

118.

Этнокультурный проект Folk Ukraine
«Фестиваль пысанок 2015»

09.04.2015

Софийская площадь

ОБОЛОНЬ

119.

«Пасхальные играют колокола» - книжная выставка

12.04.15

Центральная публичная районная библиотека им. А.С.Пушкина

120.

«Со светлым Христовым Воскресением» - тематический урок

09.04.15

Библиотека им. С. Чекалина

121.

Пасха - праздник Воскресения» - беседа

10.04.15

Библиотека № 120 для детей

122.

«Пасхальные колокола звонят» - по страницам Интернет - изданий

08.04.15

Публичная библиотека им. Самеда Вургуна

123.

«Пасха пысанку как улыбку преподносит» - народоведческий час

09.04.15

ЦРБ им. Аркадия Гайдара для детей

124.

«Пысанковое воскресение» - художественный праздник

08.04.15

Детская школа искусств № 5

125.

Выставка вытынанок «Наследники народных традиций»

21.04.15

Детская школа искусств № 5

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