Программа Пасхальных мероприятий в Киеве

Библиотека им. М. П. Стельмаха

Час народоведения «На колокольне звонят колокола Пасхальные, гласные - всюду радость, всюду гомон, всюду радостные песни»

Библиотека им. Натальи Забилы для детей

Заседание клуба «Здорового долголетия в мегаполисе» по теме: «Украинские народные традиции на Пасху».

11.04.2015 г. время проведения будет согласовано

Библиотека им. С. Космодемьянской (ул. Сентябрьская,9)

11.04.2015 г. время проведения будет согласовано

11.04.2015 г. время проведения будет согласовано

12.04.2015 г. время проведения будет согласовано

12.04.2015 г. время проведения будет согласовано

Мастер - класс «О, пысанка! Ты символ Украины! Любви и мира верная хранительница! Ты - Воскресения весенний поцелуй! Ты мамин Пасхальный подарок!»

12.04.2015 г. время проведения будет согласовано

Народоведческий час «Необычный день сегодня - день праздничный, Пасхальный»

12.04.2015 г. время проведения будет согласовано

Школьная выставка ученических работ и участие в творческом мероприятии «Пысанковое воскресение».

Праздничное мероприятие для членов клуба для молодежи с ограниченными возможностями «Гармония» «с днем Пасхи»

Библиотека для детей им. В.Кучера

Народоведческая выставка «На Пасху, в день великий».

Тематическая полка «Святая пасха идет в дом - Будем Пасху праздновать».

Библиотека для детей им. Ю.Гагарина

Библиотека для детей им. Ю.Гагарина

Мастер-класс в рамках творческой мастерской «Солнышко» «Подарки к Пасхе».

Мастер - класс «Пасха природы, Пасху души» (по проекту «Два храма, что духовностью едины»).

Книжная выставка «Ясный Пасху на земле принес нам ангел на крыле» (из цикла «Без корней саду не цвести»).

Книжная выставка „И солнце светит нам с небес - Христос родился”

Библиотека для детей им. А.Макаренко

Беседа „Сияют наши писанки, как весенние цветочки”

Библиотека для детей им. М.Трублаини

Конкурс на лучшее знание поговорок „Дорого яичко к Великому Дню”

Центральная районная библиотека им. И. Франко

Библиотека им. А. Грибоедова

Выставка-праздник „Воля Божья нам с небес: Христос Воскрес!”

Библиотека им. А. Головка

Библиотека им. К. Чуковского

Библиотека им. А. Копыленко

Библиотека им. С. Айни

Выставка изделий народных умельцев „Идет Пасха к нам с пысанками”

Центральная районная библиотека им. И. Франко

Библиотека им. А. Копыленко

Мастер-класс „ Писанки праздничные, разноцветные. Мы их расписали, вам подарили”

Духовный праздник „Христос воскрес! Сегодня и солнце не заходит, а сияет и сияет с небес!”

Библиотеки им. Махтумкули, им. В. Стефаника,библиотеках «Источник» и «Книжная светлица»;

Час народоведения «Пасхальный праздник в отражении художественной литературы», «Пасхальная пысанка - символ Воскресения», «Славим Пасху», «Почему на земле так празднично сегодня? Потому что с неба сошло Воскресение Господне!» для широкого круга пользователей

Библиотеки «Лучик» и им. М.Дубовая

Беседы «Великий день Пасхальный», «Христос воскрес! радуйтесь дети» для детей

90.

Книжная выставка «Как Пасха на дворе, то и писанки на столе» с проведением мастер-классов по росписи Пасхальных писанок

с 8 до 15.04.2015 2015 года