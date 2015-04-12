В Киеве из-за угрозы взрыва закрыли на вход и выход станцию метро "Арсенальная" - СМИ

14:38, 12 апреля 2015
Киев
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На месте работают правоохранители, взрывотехники, спасатели и медики.

wikimedia.org

В эти минуты станция метро "Арсенальная" в Киеве закрыта на посадку и высадку пассажиров. Поступил анонимный звонок, что станция заминирована.

На месте работают правоохранители, взрывотехники, спасатели и медики - ищут взрывчатку. Об этом сообщает журналист ТСН.ua.

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Сегодня через станцию "Арсенальная" проходят немало жителей столицы, чтобы добраться в Киево-Печерскую Лавру и посвятить Пасхальный кулич.

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