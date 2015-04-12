Кличко украсил Пасхальное дерево и пожелал украинцам мира и согласия (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко украсил Пасхальное дерево и поздравил киевлян и всех украинцев с Пасхой.

«Искренне поздравляю вас с Праздником Воскресения Господня. Это - день единения, милосердия, добра и справедливости. Когда у нас светлые мысли, достойные поступки и вера, которая придает сил и решимости, - мы побеждаем!» - отметил Виталий Кличко в своем видеопоздравлении, сообщается на официальном интернет-портале КГГА.

Кличко также подчеркнул, что в этот день все мы радуемся победе света над тьмой, добра над злом, жизни над смертью.

«Как бы не было сложно, какие бы преграды не стояли на пути, - не могут господствовать неправда и несправедливость. И не могут они победить, пока мы верим в себя, в людей, которые рядом, в свою страну. Давайте улыбаться и дарить друг другу поддержку и радость», - сказал мэр Киева.

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Виталий Кличко пожелал украинцам мира и согласия, душевного спокойствия и веры в добро.

Украшать дерево мэру помогли дети, которые гуляли неподалеку и заинтересовались пасхальной европейской традицией.