В Киеве "заминировали" ТРЦ и станцию метро

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, сегодня около 16.00 в столичную милицию поступило анонимное телефонное сообщение о том, что заминирована станция метро «Арсенальная».

Часом позже поступила подобная информация об одном из ТРЦ в Оболонском районе столицы.

Правоохранителями перекрыта станция метро на вход и выход, поезда проходят транзитом.

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Из ТРЦ эвакуировали персонал и посетителей на время работы взрывотехников, кинологов и сотрудников следственно-оперативных групп столичной милиции. Проверяются помещения указанных учреждений и прилегающая территория.

Милиционеры предпринимают меры по установлению личностей правонарушителей и привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству Украины.