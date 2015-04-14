В Киеве на Позняках произошел сильный пожар: сгорели два магазина и маникюрный салон
02:53, 14 апреля 2015Киев
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Вечером в понедельник, 13 апреля, у выхода из метро "Позняки" в Киеве начался сильный пожар.
В Киеве произошел сильный пожар: сгорели два магазина и маникюрный салон / facebook.com
По данным киевского издания "В городе", огонь зафиксировали около 23.30 вблизи метрополитена, где находятся киоски и магазины.
Жители района сообщали в соцсетях, что запах гари был слышен даже через закрытые окна.
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На место происшествия прибыли несколько пожарных машин и "скорая помощь". К 1.00 14 апреля огонь удалось потушить.
По данным очевидцев, в результате пожара сгорели два магазина и маникюрный салон.
Официальной информации относительно происшествия пока не поступало.
Челябинский поп-корн! Самый суровый!Posted by ПОХ - Позняки Осокорки Харьковский on 13 квітня 2015 р.
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