В Киеве на Позняках произошел сильный пожар: сгорели два магазина и маникюрный салон

По данным киевского издания "В городе", огонь зафиксировали около 23.30 вблизи метрополитена, где находятся киоски и магазины.

Жители района сообщали в соцсетях, что запах гари был слышен даже через закрытые окна.

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На место происшествия прибыли несколько пожарных машин и "скорая помощь". К 1.00 14 апреля огонь удалось потушить.

По данным очевидцев, в результате пожара сгорели два магазина и маникюрный салон.

Официальной информации относительно происшествия пока не поступало.