В Киеве на Позняках произошел сильный пожар: сгорели два магазина и маникюрный салон

02:53, 14 апреля 2015
Киев
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Вечером в понедельник, 13 апреля, у выхода из метро "Позняки" в Киеве начался сильный пожар.

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По данным киевского издания "В городе", огонь зафиксировали около 23.30 вблизи метрополитена, где находятся киоски и магазины.

Жители района сообщали в соцсетях, что запах гари был слышен даже через закрытые окна.

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На место происшествия прибыли несколько пожарных машин и "скорая помощь". К 1.00 14 апреля огонь удалось потушить.

По данным очевидцев, в результате пожара сгорели два магазина и маникюрный салон.

Официальной информации относительно происшествия пока не поступало.

 

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Posted by ПОХ - Позняки Осокорки Харьковский on 13 квітня 2015 р.
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