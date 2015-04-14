Под Киевом сожгли приют для животных: 70 собак сгорели заживо (фото)

В селе Лисовичи, что в Вышгородском районе на Киевщине, неизвестные сожгли приют для собак "Rifugio". Заживо сгорели 70 животных.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Яна Ренк.

"Изверги сожгли приют для животных и убили более 70 невинных существ. Приют "Rifugio", который построили силами итальянцев, и где каждое животное получало все необходимое, работала система пристройства животных в семьи в Италии и помощи нуждающимся. Все уничтожено", - написала Ренк.

По ее словам, владельцы приюта сейчас находятся "в тотальном шоке". Ренк подчеркнула, что вольеры "облили горючей смесью и подожгли".

"Преступники должны быть наказаны, - подчеркнула волонтер. - Сейчас в живых осталось около 30 собак - всем нужна помощь".

Пока же надо строить временные вольеры и кормить животных, добавила она.

РЕПОСТ!!! УКРАИНА!!! РЕПОСТ!!!Киевская область,Вышгородский район!НЕЛЮДИ ПОДОЖГЛИ ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК И УБИЛИ БОЛЕЕ 70... Posted by Yana Renk on 13 апреля 2015 г.

В том, что причиной пожара стал поджог, убеждена и одна из владельцев приюта Влада Шалутко. Женщина говорит, в этом могут быть виноваты местные жители, которым не нравилось, что рядом с селом расположен приют.

"Мы считаем, что это мог быть поджог, мы не раз получали угрозы со стороны местного населения, что нас сожгут вместе с животными", - сказала она в комментарии "Украинской правде. Киев".

Она добавила, что приют просуществовал 1 год.

"Он был создан по инициативе итальянской стороны. Мы не на территории села. Приют расположен в 800 метрах от села. Но люди с самого начала не были рады нашему соседству", - добавила Шалутко.

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Она отметила, что в момент возгорания на территории приюта были две молодые девушки-волонтеры.

"Пожар произошел где-то около 13-14 часов дня 12 апреля. К счастью, они не пострадали. Все интенсивно загорелось. Девушки говорят, что видели двух людей, которые отбегали от территории приюта", - рассказала Шалутко.

Она добавила, что сейчас едет на место происшествия вместе с инспекторами спасательной службы. На пепелище будут проводить следственные действия относительно причин пожара, а также решать вопрос о временном содержании выживших животных.

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В свою очередь глава МВД Арсен Аваков заверил волонтеров, что злоумышленниками, которые подожгли приют, уже занимаются правоохранители.

"Относительно поджигателей собачьего приюта - занимаемся. Подонки", - написал Аваков в Facebook.