"Киевпастранс" заказал билеты и квитанции почти на 11 миллионов гривень у учредителей ЕДАПС

КП «Киевпастранс» 3 апреля по результатам тендера заключило соглашение с ООО «Укрспецполиграфия» на услуги по изготовлению проездных билетов и штрафных квитанций за 10,50 млн грн.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут "Наші гроші".

В общем заказано 231 млн одноразовых билетов (для проезда на транспорте общего пользования и на городской электричке, часть на термобумаге - часть на бумаге с голограммой) и 70 тыс. штрафных квитанций (за неуплату проезда и неуплату за провоз багажа). Вместе с тем цены на отдельные виды продукции не обнародованы.

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Владельцами фирмы «Укрспецполиграфия» является Михаил Коновал, Георгий Кувелас и Владимир Шевченко. Все трое в конце 2012 г. выступили соучредителями фирмы ООО «ЕДАПС-Принт», вместе контролируя 15% уставного капитала. Остальные 85% принадлежала ООО «ЕДАПС». Сейчас владельцами «ЕДАПС-Принт» является та же сама фирма «ЕДАПС» и Юрий Сидоренко. Однако в конкурсной документации нынешних торгов контактными телефонами «Укрспецполиграфии» указала два номера, которые зарегистрированы в ЕГР на «ЕДАПС-Принт», хотя фирмы официально приписаны по разным адресам. За последние семь лет «Укрспецполиграфия» выиграла тендеры на 175,25 млн грн.

Единственным конкурентом «Укрспецполиграфии» на нынешних торгах был ПАО «Артсервис», владельцы Сергей и Виталий Самокиши, Игорь Гричан, Андрей Прудников и Евгений Романишин. По данным «ВДЗ» фирма ранее тендеров не выигрывала.