Один из входов на станцию метро "Позняки" временно закрыли (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как напоминает коммунальное предприятие «Киевский метрополитен», возгорание произошло поздно вечером в понедельник 13 апреля. Огонь уничтожил ряд МАФов, а также навес над переходом к станции метро и повредил облицовочные материалы. После тушения пожара спасателями метрополитеновцы приложили максимум усилий для возобновления работы станции в обычном режиме. Однако остатки торговых конструкций несут реальную угрозу безопасности пассажиров, поэтому указанный вход не будет работать, пока владельцы киосков будут проводить демонтажные работы.

«Станция «Позняки» - одна из самых загруженных. Ею пользуется около 45 тысяч пассажиров ежедневно. И это большое счастье, что никто из людей не пострадал. В то же время предприятие получило убытки, размер которых пока определяется. Тем временем пассажиры некоторое время не смогут пользоваться одним из входов, что конечно же вызовет некоторые неудобства», - сказал начальник КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.

Он добавил, что данный случай в очередной раз показал опасность размещения МАФов не только на балансовой территории метрополитена, но и вне ее - возле входов и выходов в подземные переходы.

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Напомним, что с 1 апреля в связи с окончанием арендных договоров и несоответствием действующим требованиям по пожарной безопасности, метрополитен прекратил электроснабжение более чем 130 арендаторам торговых площадей в подземке. Сейчас на уровне города решается вопрос демонтажа данных конструкций.