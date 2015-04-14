В Киеве появится 20-километровый веломаршрут с Троещины до Крещатика

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, распоряжением КГГА утвержден рабочий проект «Реконструкция и строительство улично-дорожной сети в части создания велосипедной инфраструктуры и рекреационного велосипедного маршрута в г. Киеве. Веломаршрут «жилой массив Троещина - Европейская площадь».

Общая протяженность веломаршрута составит 21,6 километра, а ширина велосипедных дорожек составит от 1,5 до 3 метров. Покрыть их запланировано мелкозернистым плотным асфальтобетоном.

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Продолжатся реконструкция и строительство ориентировочно 5,5 месяца в несколько этапов. В частности, пусковой комплекс № 1 - улица Трухановская, Парковый мост, пусковой комплекс № 2 - склоны Крещатого парка, Владимирский спуск, № 3 - проспект Генерала Ватутина, Московский мост, № 4 - улица Оноре де Бальзака, № 5 - улица Марины Цветаевой, № 6 - улица Александра Сабурова, № 7 - улица Теодора Драйзера.

Обустройство будет продолжаться за счет городского бюджета в соответствии с программой экономического и социального развития Киева.