Киевляне будут платить меньше за электрику, газ и отопление

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского совета Владислав Михайленко, со ссылкой на департамент социальной политики КГГА.

По словам депутата городская власть по поручению мера упростила порядок получения субсидии. Это сделано для того чтобы уберечь киевлян от резкого скачка цен. Для получения субсидии теперь нужно всего два документа, оформляется она на 12 месяцев и будет автоматически продлеваться.

Михайленко утверждает, что бланки заявлений и деклараций, необходимых для получения субсидии будут разосланы в каждый почтовый ящик вместе с инструкцией по заполнению. Тем же кто не справиться с заполнением документов смогут помочь в районных управлениях социальной политики.