Улицу времен Киевской Руси, найденную в центре Киева, засыпали землей (фото)

Древнюю улицу, найденную на месте строительства торгового центра на Почтовой площади в Киеве, засыпали землей. Археологи отмечают, что сделали это ради спасения ценных артефактов, пишет "Сегодня.

"Перед праздниками рабочая группа при Минкульте, которая занимается сохранением археологических находок на данном объекте, приняла решение временно приостановить работы, засыпать объект, и начать сооружение специальных инженерных конструкций с накрытием, которые должны укрепить раскоп и защитить его от дождя и солнца. Ведь на объекте ситуация была неконтролируемая, а стенки постоянно падали. После установки конструкций археологи снова приступят к работе. Возможно, это будет уже в мае", — рассказал изданию директор центра археологии Киева Михаил Сагайдак.

По его словам, засыпали раскоп ради спасения археологических находок, ведь из-за резкой смены температур остатки уникальной деревянной усадьбы ХI века могут просто разрушиться.

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"Фрагменты усадьбы — одна их самых ценных находок, но если своевременно не позаботиться об их надлежащем сохранении, то в древесине может появиться грибок, который разрушит объект. А лучшим консервантом для деревянных объектов является земля. Также не исключено, что объект будет музеефицирован здесь же, в комплексе торгового центра, потому все должно быть отображено аутентично, а в таком случае целостность объекта очень важна", — продолжил Сагайдак.

В КГГА подтвердили план по музеефикации находок. И еще раз заверили, что история древнейшего Киева не будет уничтожена.

"Раскоп засыпали, чтобы правильно подготовить объект к консервационным работам для дальнейшей музеефикации", — сказали в управлении охраны культурного наследия КГГА. Представители застройщика не возражают относительно музеефикации: "Мы согласимся на любое решение рабочей группы", — сообщили в компании, которая будет строить торговый центр на месте находки.

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Строительство этого ТЦ продолжится уже в ближайшее время, но частично.

"Археологи обозначили зоны, где ценных находок они не обнаружили и где можно проводить стройработы. На проверенных участках строительство будет продолжаться. Что касается музеефикации, то письменных рекомендаций от рабочей группы из Минкультуры пока не поступало", — рассказал "Сегодня" автор проекта реконструкции Почтовой площади, архитектор Андрей Миргородский.

Какую по масштабам территорию на Почтовой выделят для повторного раскопа, специалисты пока не решили. Но археологи настаивают, что должно быть не менее 450 кв. м от того места, где была найдена усадьба времен Киевской Руси — вдруг будет еще что-то такое же ценное.