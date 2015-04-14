Кличко поручил создать план ремонта столичных дорог на следующие 5 лет

Сначала мэр Киева посетил улицу Магнитогорскую, где продолжается капитальный ремонт дороги и тротуаров. И.о. генерального директора «Киевавтодор» Александр Густелев рассказал, что на этом участке более 20 лет не проводилось никакого ремонта и уже невозможно было проехать. А нынешняя реконструкция к тому же позволит разгрузить развязку на метро "Черниговская".

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"У нас в этом году в столичном бюджете на капитальный ремонт и реконструкцию дорог предусмотрено 131 млн грн., на содержание дорог - 264 млн грн. В мае будем проводить тендеры на закупку спецтехники для "Киевавтодора" на сумму около 100 млн грн., - отметил Виталий Кличко. - В нашей стране шутят: осенью асфальт кладут, а весной он сходит вместе со снегом. Поэтому я просил бы сделать акцент на качестве работ. Качество дорожного покрытия должно быть на уровне Запада - там кладут дорогу как минимум на 10 лет", - отметил мэр Киева.

Он подчеркнул недопустимость применения никаких коррупционных схем при ремонтах дорог. "Будем делать проверки. Если что-то найдем - обижайтесь на себя", - обратился городской голова к и.о. гендиректора "Киевавтодора".

Мэр также поручил руководителю "Киевавтодора" разработать программу реконструкции киевских улиц на следующие 5 лет - до 2020 года. "Чтобы киевляне знали, какие улицы будут ремонтироваться в этом году, в следующем, а какие через 5 лет. Прошу вас выбирать для ремонта в первую очередь улицы, по которым автотранспорта ездит больше всего, чтобы сделать передвижение граждан более комфортным", - отметил Виталий Кличко.

Глава "Киевавтодора" рассказал, что в этом году запланирован 41 объект реконструкции, в частности проспект Победы, улицы Васильковская, Газопроводная и другие. "Есть предварительная разработка и в отношении других проблемных объектов, которые будут ремонтироваться. Например, реконструкция проспекта 40-летия октября, Шулявского путепровода и еще 10 объектов", - рассказал Александр Густелев.

Мэр также посетил улицу Братскую на Подоле. Он рассказал, что в ближайшее время эта улица будет отремонтирована, трамвайные рельсы убраны и положено новое дорожное покрытие.