В Киеве в этом году капитально отремонтируют 556 жилых домов

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, утверждены адресные перечни объектов в разных районах города.

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Ремонт будет происходить там, где срок эксплуатации лифтов превышает нормативный, и изношенность технических частей лифтового оборудования может привести к травмированию людей, кровельный материал части крыш потерял плотность, что приводит к попаданию атмосферных осадков на строительные конструкции домов и в квартиры жильцов, а техническое состояние внутренних сетей не может обеспечить пропускную способность, необходимую для оказания услуг по водоснабжению и канализации в полном объеме. Предполагается осуществить работы, которые устранят указанные проблемы.

Отмечается, что кроме этого, ремонт позволит содержать в надлежащем техническом состоянии фасады домов и лестничные клетки, придаст им эстетический вид.