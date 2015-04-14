Милиция задержала 12 пикетчиков возле Высшего хозяйственного суда Украины

Об этом сообщает пресс-служба ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

"За совершение противоправных действий милиция задержала и доставила в Печерское РУ ГУМВД Украины в городе Киеве 12 человек. Сейчас они дают объяснения правоохранителям о мотивах своих действий", - отмечается в сообщении.

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Также сказано, что материалы по данному факту зарегистрированы в Едином учете районной милиции, и начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение и установлена степень вины каждого из участников инцидента.

"Сегодня в Высшем хозяйственном суде Украины проводилось судебное заседание по делу жителя Кривого Рога. В полдень около 50 мужчин подошли к административному зданию суда и начали его пикетирование. Впоследствии митингующие прибегли к противоправным действиям и пытались прорваться в помещение суда, при этом были повреждены стеклянные двери", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что "для усмирения агрессивно настроенных участников акции и возобновления общественного порядка митингующим было предложено создать инициативную группу, представители которой могли бы находиться в судебном зале во время заседания. После этого 12 человек были допущены в помещение на судебное слушание. Вопреки просьбам и требованиям соблюдать действующее законодательство, эти люди сразу начали нарушать общественный порядок и пытались сорвать судебное заседание".