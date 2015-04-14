Завтра батареи в квартирах всех киевлян станут холодными

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Отключение социальных объектов и жилого фонда происходит согласно техническим регламентам и погодным показателям. По состоянию на сегодня около половины от всех категорий потребителей Киева уже отключено от отопления. Завтра этот процесс будет завершен», - сообщил он.

Напомним, что с 8 апреля в столице принято решение о завершении отопительного сезона и начато прекращение подачи тепла в административные здания города. 14-го апреля, после того, как в течение трех дней температура воздуха не опускалась ниже +8С, тепло прекратили поставлять и в жилые дома.

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«Следует отметить, что дома ОСМД и ЖСК, а также объекты социальной сферы - больницы, детские сады, школы отопление могут отключить подав индивидуальную заявку от имени управляющего органа», - пояснил Петр Пантелеев.

Остановка системы центрального отопления согласно техническому регламенту занимает от 3-х до 7 дней.