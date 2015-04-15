В Киеве из-за угрозы взрыва закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"
09:59, 15 апреля 2015Киев
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Также станция не работает как пересадочная с линии на линию.
Поезда проследуют мимо "Площади Льва Толстого" без остановки / AMY / wikipedia.org
В столичном метро в связи с получением информации об угрозе взрыва закрыта для входа и выхода пассажиров станция «Площадь Льва Толстого».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".
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Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда следуют мимо станции без остановки.
Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами, отметили в пресс-службе.
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