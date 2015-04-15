В Киеве из-за угрозы взрыва закрыли станцию метро "Площадь Льва Толстого"

В столичном метро в связи с получением информации об угрозе взрыва закрыта для входа и выхода пассажиров станция «Площадь Льва Толстого».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Читайте такжеОдин из входов на станцию метро "Позняки" временно закрыли (фото)

Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда следуют мимо станции без остановки.

Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами, отметили в пресс-службе.