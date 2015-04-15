Столичные власти обещают открывать уголовные дела против незаконных застройщиков

На незаконных застройках в Киеве будут изымать технику и возбуждать уголовные производства против застройщиков-пиратов. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения стройплощадок с участием заместителей главы КГГА, глав районов столицы и руководства Киевской милиции. Сначала мэр посетил участок на улице Здолбуновской, 11-13 в Дарницком районе, где ведется незаконное строительство, пишет газета "Крещатик".

"В последнее время наблюдается волна протестных настроений среди населения относительно незаконных застроек. На свободных участках - скверах, парках - вдруг возникает забор. В то же время никакой реакции от руководителей районов нет. Это или халатность со стороны главы района и его некомпетентность, или коррупция, и он участвует в этой застройке, на которую нет никаких документов!" - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что строительство на Здолбуновской началось еще в марте, в то же время никакой реакции главы района не было. "Строительство продолжается. Потом вырастет здание, без всяких документов будут проданы квартиры, потом возникнет очередной "Элита-центр". Хочу подчеркнуть: если документов на строительство нет, если происходит нарушение закона, строительство должно быть прекращено, а виновные - привлечены к ответственности", - отметил Киевский городской председатель.

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Мэр рассказал, что участок на Здолбуновской принадлежит городу Киеву, его незаконно захватили, официальной информации о застройщике нет, как и информации о назначении здания.

Кличко подчеркнул, что эта незаконная постройка будет демонтирована, котлован залит, а ограждение вокруг уже начали сносить. Он также обратил внимание на присутствие на строительной площадке "титушек". "Здесь ребята-титушки охраняют стройку, кто-то их нанял. У нас не очень хорошая ситуация с мобилизацией. Поэтому у меня просьба к военкому: если ребята имеют много сил, не нужно охранять незаконные строительные площадки, а нужно охранять границы страны", - сказал Виталий Кличко.

После этого мэр посетил незаконное строительство на пересечении проспекта Григоренко и улицы Здолбуновской. "Это незаконное строительство в красной зоне. Без каких-либо документов. Эта земля не куплена, не в аренде, это земля Киевской общины. Сейчас милиция открывает уголовное производство, строительная техника будет арестована и тогда найдется владелец, и мы установим, кто стоит за этим незаконным строительством. Нет значения, это депутат или простой гражданин, - закон одинаков для всех. Мы поставим точку в этой строительной анархии", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр также отметил, что такие участки с незаконными застройками есть почти в каждом районе. И отметил, что дал распоряжение собрать всю информацию относительно незаконных застроек, МАФов, передвижных торговых точек, парковок, рекламных носителей, которые не имеют законных документов. "Прошу дать эти списки мне и копию столичного главка. И не ждите пока приедет мэр и будет вас тыкать носом. У вас есть все полномочия останавливать незаконные застройки, не допустить установления незаконных МАФов и следить за порядком в районе", - отметил Виталий Кличко.

После этого мэр также посетил незаконную застройку по улице Фанерной, 5а в Днепровском районе, которая тоже будет демонтирована.