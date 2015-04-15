Власти Киева будут готовить себе специалистов в Академии муниципального управления

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов во время встречи со студентами Академии муниципального управления.

«Сейчас в столице происходит реформирование жилищно-коммунального хозяйства, реорганизация ЖЭКов, транспортной системы. Именно поэтому сегодня нашему городу необходимы высококвалифицированные и узкопрофильные специалисты по энергосбережению, лифтовому хозяйству, управлению ОСМД, организации транспортных потоков, парковочного хозяйства, развития зеленых зон, а также привлечения инвестиций», - сказал он.

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Также Игорь Никонов отметил, что при необходимости столичная власть будет предлагать администрации академии создавать новые профили специальностей, которые необходимы городу: «Мы хотим совершенствовать кадровый потенциал и резерв столицы, опираясь на современные требования и европейские стандарты. И именно Академия муниципального управления готовит специалистов-управленцев и знатоков городского хозяйства».