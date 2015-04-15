Власти Киева будут готовить себе специалистов в Академии муниципального управления
Киевская городская власть намерена расширить сотрудничество с Академией муниципального управления в части подготовки специалистов по специальностям, которые являются для Киева наиболее востребованными.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Игорь Никонов во время встречи со студентами Академии муниципального управления.
«Сейчас в столице происходит реформирование жилищно-коммунального хозяйства, реорганизация ЖЭКов, транспортной системы. Именно поэтому сегодня нашему городу необходимы высококвалифицированные и узкопрофильные специалисты по энергосбережению, лифтовому хозяйству, управлению ОСМД, организации транспортных потоков, парковочного хозяйства, развития зеленых зон, а также привлечения инвестиций», - сказал он.
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Также Игорь Никонов отметил, что при необходимости столичная власть будет предлагать администрации академии создавать новые профили специальностей, которые необходимы городу: «Мы хотим совершенствовать кадровый потенциал и резерв столицы, опираясь на современные требования и европейские стандарты. И именно Академия муниципального управления готовит специалистов-управленцев и знатоков городского хозяйства».