В "Софии Киевской" начались работы по восстановлению обвалившейся стены

Об этом сообщила пресс-служба заповедника. "14 апреля состоялось первое рабочее совещание генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Нели Куковальской с директором Научно-исследовательского и проектного института градостроительства (НИПИ) Николаем Сюром и заместителем директора института по научной части Игорем Соколовым", - говорится в сообщении.

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На встрече договорились о том, что НИПИ в ближайшее время и за свои средства подготовит проектную документацию на восстановление стен "Софии".

Кроме того, сообщается, что научное сопровождение проектных работ будет выполняться государственным проектным институтом УкрНИИпроектреставрация, а научно-техническое - Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций.

По словам главного инженера заповедника Вадима Кириленко, ремонт 50 м разрушенной стены обойдется примерно в 75 - 100 тыс. грн. Организациям же будет перечислена символическая сумма.

Как сообщал УНИАН, 18 октября в Национальном заповеднике "София Киевская" обвалился фрагмент кирпичного ограждения.