Археологи рассказали о судьбе древней улицы в центре Киева, которую недавно засыпали землей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на заседании Киевсовета директор Центра археологии Киева Института археологии НАН Украины Михаил Сагайдак, который был приглашен для предоставления информации о ситуации вокруг древних находок времен Киевской Руси, которые были обнаружены во время выкапывания котла для будущего торгового центра на Почтовой площади, что возводится инвестором в рамках проекта реконструкции площади.

Так, отвечая на вопрос, могут ли действия строителей нанести вред участку, где проводят исследования археологи, Сагайдак обратил внимание, что археологические работы проводятся в грунтах на глубине 8-10 метров на территории, которая является оползнеопасной. Зимой, когда грунты были заморожены, для людей, которые работали в котловане, угрозы не было, однако после того как весной увеличилась влажность и стенки начали опускаться, это стало угрожать жизни сотрудников.

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«Остановка в проведении археологических работ была вынужденной», - отметил он, напомнив, в частности, о рельефе территории возле Речного вокзала и интенсивном движении по спуску вблизи места раскопок.

Кроме того, Сагайдак пояснил приостановку археологических работ еще и тем, что пока не определено, каким именно образом сохранить находки и где их лучше экспонировать.

«Сложности заключаются в том, что резко пришлось изменить программу работ, так как она включала лишь исследования. А теперь вопрос музеефикации, а это медленный процесс - выяснение, изучение, обработка. Осмотрев конструктивные решения от подрядчиков и инвестора, мы согласились с ситуацией, что мы останавливаем работы, а объекты, которые уже частично выявлены, консервируются», - рассказал специалист.

«Часть этих гидротехнических сооружений XVII века сразу передали в Музей Киева на сохранение. Из остальных находок взяли образцы для определения консервации, и сейчас они на Григория Сковороды, на базе Центра Института археологии», - сообщил он.

По информации Сагайдака, частично артефакты остались на месте исследований и временно засыпаны землей.

«Самым передовым методом консервации является засыпка землей, поскольку земля является прекрасным консервантом, в частности, те грунты, которые мы там обнаружили, - это преимущественно песчаные грунты, которые состоят из грунтов, которые сползли и были принесены Днепром. И они были возвращены на этот участок», - сказал он.

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Сагайдак также отметил, что процесс музеефикации, который, по его мнению, будет лучшим вариантом в данном случае для сохранения части древней улицы, очень длительный.

«Это требует спецухода, обработки, но у нас таких специалистов нет на объектах. Это было бы прекрасно... Относительно того элемента, который предлагается (установить бетонную плиту - УНИАН), с нашей точки зрения - это то, чтобы дальше было безопасно проводить работы, потому что глубина 8-10 метров - на этих горизонтах лежит старый город. Мы знаем, какие горизонты больше всего и меньше всего насыщены историческими остатками, и, исходя из этих знаний, согласились на такое решение», - отметил специалист.

По его словам, проблема может возникнуть только в связи с установкой свай, на которые положат плиту.

«Мы стоим перед сложным решением, которое, безусловно, может нанести, но незначительный процент, потери - на толщину свай. Плиты же идут за теми отметками, в которые попадают наши усадьбы. Из этих соображений мы согласились с этим проектом», - добавил Сагайдак.

В свою очередь представитель инвестора строительства торгового центра - руководитель проекта Валерий Олейник заявил, что инвестор готов обеспечить проведение всех необходимых археологических работ, а также готов принять участие в частичном финансировании создания экспозиции в составе проекта, поскольку есть понимание ценности археологической находки.

Он также подчеркнул, что другого варианта продолжить раскопки на Почтовой площади, чем продолжать их после накрытия участка плитой, нет. Олейник объяснил это высокой опасностью оползня для работающих на объекте.

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«Сейчас и город, и инвестор, и генподрядчик ведут работы таким образом, чтобы в День независимости Почтовая площадь открылась. На это время вы увидите: если провести условную линию между церковью Рождества Христова и Почтовым домом, то все, что правее, ближе к Европейской площади - это будет единая площадь, которая будет благоустроена, на которой будет фонтан, и за счет инвестора будет обустроен сквер. Для этого заказаны специальные деревья, которые, уверен, всем киевлянам понравятся. Правее, ближе к зданию «Киевпастранса», будет устроена входная группа и вход в торговый центр», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля Киевский городской голова распорядился остановить строительные работы на Почтовой площади, где археологи на глубине около 7,5 метра обнаружили часть улицы времен Киевской Руси и другие артефакты, относящиеся к XI-XII векам.

Остатки строений находятся в относительно неплохом состоянии - они сохранились под толстым слоем почвы. Над этим местом в XVII-XVIII веках находилась городская пристань. Не исключено, что рядом под слоем земли находятся остатки других домов.

Артефакты обнаружили на месте, где планируется строительство торгового центра. В связи с этим власть Киева поручила заказчику строительства ТЦ на Почтовой площади найти оптимальное проектное решение, чтобы сохранить остатки древней улицы.

Минкультуры своим приказом создало рабочую группу по урегулированию вопросов, связанных с завершением археологических исследований и музеефикацией находки в районе Почтовой площади.

Археологические раскопки на месте находок были приостановлены из-за оползня.

16 марта по результатам заседания рабочей группы сообщалось, что в ближайшее время на Почтовой площади в Киеве возобновят строительные работы в рамках ее реконструкции с возведением подземного торгового центра, а впоследствии для продолжения раскопок на найденную древнюю улицу вернутся археологи.

Тогда же директор Центра археологии Киева Института археологии НАН Украины Михаил Сагайдак отметил, что специалисты ищут наиболее совершенные методики консервации и музеефикации находок.

На днях в соцсети появилась информация, что место раскопок засыпано грунтом.