В Киеве хотят демонтировать все советские символы на зданиях до 24 августа

Об этом в Facebook сообщил член бюджетной комиссии Киевсовета, депутат Александр Вовченко.

«Этот проект решения был подготовлен еще до принятия т. н. "Закона о декоммунизации", но сроки, установленные проектом решения, отвечают требованиям только что принятому закону»,– сообщил депутат.

«Инвентаризацию коммунистической символики предлагается осуществить до 28 июня 2015 года, а демонтаж – ко Дню Независимости, 24 августа»,– отметил Вовченко.

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Кроме того, согласно проекту решения, к 31 марта 2016 года предлагается на месте демонтированных серпов и молотов установить украинскую государственную символику.

Профільна комісія одноголосно підтримала проект рішення Київради про заміну комуністичної символікиСьогодні зранку, ще... Posted by Александр Вовченко on 16 Апрель 2015 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада осудила коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы и запретила их пропаганду и символику в Украине.