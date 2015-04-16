Начал работу интерактивный ресурс психологической помощи бойцам АТО

Об этом сообщили в Украинском кризисном медиацентре. По словам психолога Екатерины Пронозы, данный интерактивный ресурс направлен на оказание психологической помощи участникам АТО и членам их семей по преодолению последствий психотравмирующих событий.

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Ресурсную основу сайта составляют материалы, которые используются в Канаде сетью Operational Stress Injury (OSI) Clinics, - это клиники, которые занимаются психическим здоровьем бывших военнослужащих и ветеранов полиции, а также занимаются профилактикой и лечением посттравматического стрессового расстройства.

«Данный сайт является уникальным, поскольку дает возможность дистанционно, оперативно и анонимно делать самодиагностику, узнавать, что такое психотравма, стресс, каковы его последствия, а также какая в конкретном случае может быть помощь и самопомощь», - отметила она.

Екатерина Проноза рассказала, что на сайте есть несколько опций по той или иной проблематике, интерактивные опросники, с помощью которых человек может оценить свое состояние психического здоровья, идентифицировать первичные признаки расстройств и спланировать дальнейшие действия.

По словам координатора обучения и методологической работы Анны Стативки, на сегодня в оказание психологической помощи военным вовлечено более 200 психологов по всей Украине.