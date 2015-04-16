Киевсовет создал контрольную комиссию по вопросам проверки деятельности АЗС

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, такое решение было принято сегодня на пленарном заседании совета.

Как отметил докладчик по этому вопросу и избранный председатель ВКК Виталий Даниленко, в пяти районах (Днепровском, Дарницком, Деснянском, Подольском и Голосеевском) расположено около 250 АЗС.

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Он отметил, что было проведено восемь заседаний рабочей группы по вопросам проверки автозаправочных и газовых станций, которая собрала информацию от различных структурных подразделений КГГА и имеет экспертную оценку специалистов Украинской ассоциации сжиженного газа.

В результате выездных заседаний данной рабочей группы и непосредственно мониторинга объектов ГАЗС выяснилось, что более 80% таких объектов работают без надлежащей документации и несут реальную техногенную угрозу городу.

Поскольку такие объекты установлены в запретных зонах, а именно: зеленые и придомовые территории, газовые магистрали и возле электросети, это создает двойную опасность взрыва. Также указано, что все без исключения незаконно установленные газовые автозаправочные станции осуществили самовольный захват земель, которые принадлежат территориальной громаде столицы. В связи с этим в бюджет не поступают десятки миллионов гривень ежегодно.

В состав комиссии вошли 8 депутатов Киевсовета.

Предварительный отчет работы комиссии, срок деятельности которой определен на 6 месяцев, будет заслушан не позднее месячного срока с даты принятия этого решения.