Кличко осмотрел, как передают на испытания новый АН-178

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на торжественной церемонии завершения постройки и передачи на испытания самолета АН-178, сообщает пресс-служба мэра.

"Я неоднократно бывал у вас на предприятии и сегодня хочу вас поздравить с настоящим событием в отечественном самолетостроении - завершением строительства и начале испытаний нового транспортного самолета Ан-178, - сказал Виталий Кличко. - Это - и рабочие места, и новые поступления в госбюджет, ведь в производстве АН-178 задействованы более 30 украинских предприятий. Кроме того, это - большой шаг в евроинтеграционном направлении. Потому что более 200 компаний из 14 стран мира, в том числе Великобритании, Германии, Франции и Голландии предоставляют свои комплектующие изделия для нашего АН-178. Именно так, через совместную реализацию масштабных коммерческих программ, и должны идти реальные интеграционные процессы", - подчеркнул мэр Киева.

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Кличко отметил, что несмотря на сложное время и много преград, трудовой коллектив сделал большой шаг вперед, важный для предприятия, города Киева и для нашего государства. "Хочу поздравить каждого из вас, кто приложил свои усилия, свой опыт, знания, энергию, чтобы эта презентация состоялась. 7 мая будут воздушные испытания этого самолета. Буду очень благодарен, если смогу принять в них участие", - сказал Киевский городской голова.

Мэр также выразил надежду, что этот самолет будет использоваться не только в Украине, но и во многих других странах. "Я только что получил информацию, что уже есть предварительные заказы. Большое дело - построить самолет, очень важно запустить в воздух и не менее важно - чтобы был спрос на эти самолеты, которые имеют историю, установили много мировых рекордов. Хочу пожелать дальнейших успехов в реализации этого проекта. Это сегодня очень важный шаг для всех нас", - отметил Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что актуальный вопрос сегодня - обороноспособность Украины. И заметил, что на базе этого коммерческого самолета «Антонов» по заданию Минобороны Украины, начал создание его военно-транспортной версии. "Принятие этой машины на вооружение повысит мобильность нашей армии и приблизит ее к современным стандартам", - сказал Кличко.