В Киеве убрали кладбища накануне "гробков" (фото)

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на своей странице Facebook.

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"Мэр Киева Виталий Кличко, соответствующим распоряжением поручил коммунальщикам привести в надлежащее санитарное состояние городские кладбища и прилегающие к ним территории. Городская власть прилагает все необходимые усилия, чтобы не возникало вопросов относительно чистоты и благоустройства территории кладбищ, ведь это последнее, на что посетители должны обращать внимание в период поминальных дней. В ходе инспекций по благоустройству мы неоднократно осуществляли проверку выполнения этих работ и указывали коммунальщикам на недоработки», - отметил он.

Он подчеркнул, что на городских кладбищах впервые прибиран и вывезен мусор со стихийных свалок.

"Впервые альпинисты со спецснаряжением срезают аварийные деревья, обустроены 112 воинских захоронений, братских могил и мемориалов, подготовлено и запущено 20 поливочных водопроводов, отремонтированы и покрашены ограждения и ворота", - подытожил Пантелеев.