В Киеве убрали кладбища накануне "гробков" (фото)
Накануне проведения поминальных дней городскими коммунальными службами Киева уделено особое внимание благоустройству территории городских кладбищ.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на своей странице Facebook.
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"Мэр Киева Виталий Кличко, соответствующим распоряжением поручил коммунальщикам привести в надлежащее санитарное состояние городские кладбища и прилегающие к ним территории. Городская власть прилагает все необходимые усилия, чтобы не возникало вопросов относительно чистоты и благоустройства территории кладбищ, ведь это последнее, на что посетители должны обращать внимание в период поминальных дней. В ходе инспекций по благоустройству мы неоднократно осуществляли проверку выполнения этих работ и указывали коммунальщикам на недоработки», - отметил он.
Он подчеркнул, что на городских кладбищах впервые прибиран и вывезен мусор со стихийных свалок.
"Впервые альпинисты со спецснаряжением срезают аварийные деревья, обустроены 112 воинских захоронений, братских могил и мемориалов, подготовлено и запущено 20 поливочных водопроводов, отремонтированы и покрашены ограждения и ворота", - подытожил Пантелеев.