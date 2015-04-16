Милиция задержала "минера" киевского метро

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД Украины в городе Киеве

"Сообщение о минировании станции Киевского метрополитена "Арсенальная" поступило на спецлинию "102" около двух часов дня. Аноним позвонил и сказал, что через 23 минуты станция метро "Арсенальная" взорвется. Правоохранителям хватило 2 суток, чтобы установить и задержать злоумышленника", - отмечают в пресс-службе.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа экспертов-взрывотехников и инспекторов кинологов со служебными собаками. На время обследования станция метро "Арсенальная" была закрыта, люди - около 150 человек - эвакуированы.

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В течение двух суток оперативники уголовного розыска линейного управления столичной милиции установили личность анонимного звонившего и определили его место нахождения. Им оказался 35-летний мужчина, безработный, без постоянного места жительства, уроженец Хмельницкой области. В содеянном "минер" полностью сознался, однако мотива своего поступка объяснить не смог. Лишь сообщил, что был в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).